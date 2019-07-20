حزب العمال يتحدث عن قصف تركي لمخيم مخمور

أفاد مصدر في حزب العمال الكوردستاني الخميس بأن مقاتلات تركية قصفت بعدة صواريخ مخيم مخمور في شمال العراق.

وقال المصدر بحسب تلفزيون الحرة الامريكي، إن القصف بدأ في وقت متأخر مساء الخميس، مضيفا أن لا معلومات متوفرة عن حجم الأضرار والضحايا.

يذكر أن مخيم مخمور يضم اللاجئين الكورد الأتراك المحسوبين على حزب العمال الكوردستاني، لجأوا من جنوب شرق تركيا إلى العراق في التسعينيات.

ومنطقة مخمور تقع إلى جنوب غرب مدينة أربيل، وسبق لتركيا أن قالت إنها “تغذي” القواعد الخلفية للمسلحين الكورد في جبال قنديل.

ومنذ 1984، يخوض حزب العمال الكوردستاني، الذي تعتبره أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا، صراعا داميا على الأراضي التركية، لكن قيادته العسكرية تتمركز في جبال قنديل في شمال العراق داخل اراضي اقليم كوردستان قرب الحدود مع تركيا.