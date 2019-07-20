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حصيلة قصف مجهول لمعسكر للحشد بالعراق

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي تقي الآمرلي يوم الجمعة في بيان ان طائرة مسيرة مجهولة قامت بقصف معسكر “الشهداء” للحشد الشعبي في اطراف منطقة امرلي بمحافظة صلاح الدين.

واستهدفت الطائرة المسيرة التي رجح الآمرلي المقرب من الحشد الشعبي ان تكون تابعة لتنظيم داعش معسكرا للحشد التركماني.

من جهته قال مصدر مسؤول في الحشد ان القصف دمر مصنعا لتصنيع صواريخ الكاتيوشا واعادة تأهيل صواريخ نوع سكود العدد 5 صواريخ.

واضاف المصدر ان القصف اسفر عن مقتل 3 ايرانيين مشرفين على التورنات والتأهيل واثنين من الحشد واصابة اثنين آخرين ايضا في اللواء 16 التابع لأبي رضا النجار المقرب من بدر والحرس الثوري الايراني.

الى ذلك افادت خلية الإعلام الامني في بيان بتعرض معسكر “الشهداء” في منطقة آمرلي التابع الى ل 16 حشد شعبي فجر اليوم في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة والساعة الثانية وعشرين دقيقة الى قصف برمانة ألقتها طائرة مسيرة مجهولة وأدى القصف الى جرح اثنين.

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