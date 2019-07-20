حكومة كوردستان تخاطب تركيا بعد اعتقالها سياحا بسبب واقعة العلم

دعت حكومة اقليم كوردستان، السلطات التركية الى الافراج عن سياح من الاقليم اعتقلتهم بسبب رفعهم علم الاقليم.

واظهرت لقطات فيديو سياحا من اقليم كوردستان يتعرضون للضرب والاعتقال في مدينة طرابزون التركية بعد رفع علم الاقليم.

وبهذا الصدد ذكرت الحكومة في بيان، “تعرض عدد من سياح إقليم كوردستان، في الايام القليلة الماضية، الى اعتداء في مدينة طرابزون التركية، وذلك بعد أن حاولوا التقاط صور تذكارية مع علم إقليم كوردستان، قبل أن يتم اعتقالهم تمهيداً لمحاكمتهم”.

واضاف، كما هو معلوم، فإن علم إقليم كوردستان، علم دستوري في إطار العراق، وسبق أن رُفع على الساريات في المطارات وقاعات الاستقبال خلال زيارة الوفود الرسمية من الإقليم الى تركيا. وعلى هذا الأساس، فقد عبر رئيس حكومة إقليم كوردستان عن قلقه جراء ما حصل، وأوعز الى الجهات المعنية لمخاطبة المسؤولين في تركيا بهدف الإفراج عن السياح الموقوفين”.