شرطة الانبار تعلن تفاصيل قتل طفلة واصابة 3 فتيات بقنبلة القاها عمهن على منزلهن

اجرت قيادة شرطة محافظة الانبار يوم الجمعة كشف دلالة للمتهم(احمد ماجد فرحان حريش) في مدينة الرمادي منطقة الصوفية في حادثة مقتل الطفلة هديل بنت اخيه واصابة اخرين.

وقالت القيادة في بيان اليوم، انه “بتاريخ 12/6/2019 قام المتهم (احمد ماجد فرحان حريش) بسحب قنبلة يدوية بعد حدوث مشاجرة مع اولاد عمومته وعند خروجه من المنزل شاهد دوريات تابعة لفوج طوارئ الانبار العاشر فقام بالرجوع الى البيت والقاء القنبلة اليدوية مما ادى انفجارها الى مقتل الطفلة هديل واصابة كل من نسرين وفرحان وفاطمة بسبب الانفجار”.

واضاف انه “من خلال التحقيق مع المتهم اعلاه من قبل الضباط المهنيين في مجال التحقيق اعترف بقيامه بدفن (جلكانات معده للتفجير عدد (٥) تحوي مادة السي فور شديدة الانفجار في غلاف (ثلاجة) تحت الارض تحت سياج بيته وبعد التفتيش الدقيق من قبل الاجهزة الامنية تم ضبط اسلحة متنوعة و مختلفة في دار المتهم اعلاه وهي عتاد احادية عدد ١٣ حاويه وعتاد BKC عدد ٢ حاويه وصاروخ قاذفة RBG 7 وناظور ليلي عدد١ وحقيبة عتاد ودرع مضاد للرصاص وملابس عسكرية)”.

وتابع البيان ان المتهم “اعترف صراحة بان هذه الاسلحة التي ضبطت في داره تعود له واجري كشف الدلالة من قبل قاضي التحقيق المختص وصدقت اقواله ابتدائيا وقضائيا وسينال جزاءه العادل”.