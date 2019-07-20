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فتح 250 شارعا بمنطقة واحدة ببغداد مغلقة منذ 2003

اعلنت امانة بغداد عن فتح 250 شارعا رئيسا وفرعيا ضمن قاطع بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية.
وذكرت الامانة في بيان، ان ملاكات دائرة بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتحت ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا خلال الفترة الماضية كانت مغلقة منذ (١٠-١٦) عاماً فضلا عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مراكز الشرطة والمدارس والدوائر الحكومية وايضا من على المجسرات”.
ملاكات الدائرة قامت بأعمال تاهيل الشوارع بعد فتحها عبر صيانة الخدمات التحتية وترقيع واكساء عدد من الشوارع وصيانة القالب الجانبي واستبدال اغطية المشبكات المتضررة فيها.

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