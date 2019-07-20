كربلاء تشكو تأخير بناء المدراس المهدمة وتعلن تخصيص مبالغ مالية لتشييد بدائل عنها

أكد مجلس محافظة كربلاء، اليوم السبت، حاجة المحافظة إلى 300 مدرسة جديدة، فيما أشار إلى تخصيصه مبالغا مالية لبناء عدد منها.

وقال عضو المجلس محمد الطالقاني إن “جميع المحافظات العراقية تعاني من نقص كبير في الابنية المدرسية، وكربلاء وحدها تنقصها 300 مدرسة”، مشيرا إلى أن “هناك 20 مدرسة في المحافظة تم تهديهما من أجل إعادة بناءها لكن هناك تلكؤا كبيرا في هذا المشروع”.

وأضاف الطالقاني، أن “لجنة تحقيقة شُكلت حول هذا الأمر دون ظهور نتائج التحقيق حتى الآن”، مشيرا إلى “تخصيص أموال من موازنة المحافظة ضمن الموازنة العامة للبلد، لبناء عدد من المدارس في كربلاء”.

وكان عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الديني الأعلى السيّد علي السيستاني، قد طالب في خطبة صلاة الجمعة الماضية في صحن الامام الحسين (عليه السلام) في كربلاء بتخصيص أموال لتطوير المدارس، وإنها حالة الدوام المزدوج لأكثر من مدرسة في بناية واحدة.

وهُدمت العديد من المدارس، خلال السنوات الماضية، في عدة محافظات عراقية من أجل إعادة بناءها من جديد دون أن يحصل ذلك فعلا رغم تخصيص مبالغ طائلة لهذا الغرض، وهو ما عُرف إعلاميا بـ”المشروع رقم واحد”.