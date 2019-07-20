من وزير سابق الى عادل عبدالمهدي: افعل ما تشاء!

بقلم : غيث فهمي

لا أحد يدري ما الذي يمنع رئيس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي من فتح اكبر واخطر ملفات الفساد في عهد الحكومة السابقة ، وهو ملف وزارة الهجرة والمهجرين الذي شهد ثاني اضخم عملية نهب للمال العام بعد وزارة الكهرباء ، ولا احد يدري ما الذي يمنعه من نشر غسيل النواب الفاسدين الذين حصلوا على عقود من الوزير السابق الفاسد درباس (جاسم محمد) مقابل سكوتهم عن فضائحه! مثل رئيس لجنة المرحلين والمهجرين (لجنة العمل والمهجرين حاليا) النائب رعد الدهلكي ، ورئيس لجنة النزاهة النائب طلال الزوبعي ، وعشرات النواب الذين انتفخت بطونهم بالسحت الحرام الذي حصلوا عليه من الوزير السابق .

لقد كان وزير الهجرة السابق درباس محمد (جاسم محمد) يدير اخطر مافيا للفساد في وزارته.. بمساعدة السكرتيرة الحسناء (ن) التي كانت الامينة على اسراره والتي مازالت تتحكم بالوزارة حتى اليوم رغم مجيء وزير جديد .. وبمساندة ذراعه الايمن مدير الدائرة القانونية الحجي نظام (نظام علي كاكا) وهو من اشهر قراصنة التعاقدات وراء الكواليس وبسببه وصلت مواد كثيرة فاسدة ومسممة ورديئة الى النازحين المساكين .

وتتفرع المافيا الى اللجان التي شكلتها الوزارة ومن بينها لجنة الاعتدال التي تضم اصغر اعضاء المافيا وهو (الطفل) علي عبد الرزاق الذي فضح الجميع عندما انتقل من حالة الفقر الى الغنى في ليلة وضحاها واشترى منزلا وسيارة حديثة واقام لنفسه حفل زفاف اضخم من زفاف الامير وليام.. ففضح نفسه بنفسه!

كل هذه المافيا كان يديرها وزير الهجرة السابق درباس محمد (جاسم محمد) .. والسؤال المطروح اليوم: لماذا لايبادر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمحاسبة هذا الوزير السابق الفاسد ويسترجع منه المليارات التي نهبها من تخصيصات النازحين المساكين؟ هل يعلم السيد عبدالمهدي ان هذا الشخص صار اليوم من اغنى اغنياء اقليم كردستان ويستحوذ على تجارة السيارات وعنده اكبر معارض بيع وشراء السيارات في الاقليم .. كما اصبح هو واخوانه من اشهر تجار العقارات في الاردن حتى يقال انهم اشتروا ربع العقارات الموجودة في العاصمة عمان؟ اين انت يا سيد عبدالمهدي؟ حتى الشعب الاردني صار يتداول النكات عن الوزير العراقي الفاسد الذي اشترى عمارات ومجمعات سكنية في عمان وانت لاتتصرف.. هل تخجل من فتح هذا الملف؟ هل تتجنب ان يزعل النواب الفاسدون اذا تجرأت على محاسبة زعيمهم السابق درباس محمد؟ واين دور مجلسك الجديد (المجلس الاعلى لمكافحة الفساد) ؟ هل هو مجلس حقيقي ام انه حبر على ورق؟

الشيء المستفز ان هذا الوزير السابق الفاسد في احدى الجلسات في بغداد في بيت صديقه وشريكه النائب رعد الدهلكي، تلقى تحذيرا بأن السيد عادل عبدالمهدي ومجلس مكافحة الفساد قد يفتحون ملفاته في اي لحظة لان المليارات اختفت من وزارته، فقال درباس ضاحكا: ((فليفعل عبدالمهدي ما يشاء فيده اقصر من ان يسوي شيء ضدنا او ضد غيرنا)) !

امامك يا سيادة رئيس الوزراء شهر واحد لاستدعاء وزير الهجرة السابق وعصابته واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.. واذا لم تقم بالاجراءات المطلوبة فهذا يعني انك – والعياذ بالله – لاتوجد عندك اية مشكلة تجاه الفاسدين .

غيث فهمي