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نائب: قانون زيادة الرواتب في مراحله المتقدمة

أكدت النائب عن كتلة النهج الوطني سهام العقيلي، السبت، ان قانون الخدمة المدنية الاتحادي في مراحل متقدمة، فيما اشارت الى ان سيزيد من رواتب الدرجات الوظيفية المتدنية.
وقالت العقيلي في بيان ان”تعديلات قانون الخدمة المدنية الاتحادي، سيسعى لتقليل الفوارق بالرواتب بين الدرجات الوظيفية، حيث سيعمل على زيادة بعض الرواتب لتحقيق ذلك”.
واضافت، ان”القانون وصل الى مراحل متقدمة، حيث هنالك سقوف مرتفعة في رواتب بعض الدرجات، يقابلها تدني برواتب فئات اخرى، ما يجعلنا بحاجة الى تحقيق موازنة، ولن تشمل الزيادة الدرجات ذات سقوف الرواتب المرتفعة ومنها الدرجات الخاصة”.انتهى29/ح

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