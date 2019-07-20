هل سترهن مصر قناة السويس لصندوق النقد الدولى للحصول على القروض ؟

بيان صحفى

حذر السياسى المصرى زيدان القنائى من اقدام السلطات المصرية او والحكومة المصرية على رهن قناة السويس لدول اجنبية او لصندوق النقد الدولى للحصول على القروض الاجنبية من النقد الدولى خاصة بعد تراكم ديون مصر الخارجية والداخلية لترتفع إلى 311.5 مليار دولار

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي لمصر إلى 4.108 تريليون جنيه وزاد الدين الخارجي للبلاد إلى 96.612 مليار دولار

وتساءل القنائى هل ستكون ادارة قناة السويس بيد صندوق النقد الدولى وهل ستكون مصر قادرة على سداد قيمة القروض وفوائدها التى حصلت عليها من النقد الدولى ؟

محذرا من رهن مصر لقناة السويس للدول الغربية والاجنبية مثلما فعل الخديوى اسماعيل بسبب تراكم الديون على مصر

وفى السابق اكدت وزارة المالية أن مصر لن تحصل على أى قرض من القروض برهن قناة السويس أو أى أصل من الأصول المصرية