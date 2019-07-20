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هيئة نزاهة اقليم كوردستان تعلن تسلم 88 ملف فساد مالي واداري

اعلنت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان يوم الخميس عن تسجيلها عشرات القضايا تخص الفساد المالي والاداري في المحافظات الثلاث في الاقليم خلال النصف الاول من عام 2019.

وقال رئيس الهيئة القاضي احمد انور في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة اربيل ان الهيئة تسلمت خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي 88 ملفا تتعلق بقضايا فساد مالي واداري، مردفا بالقول ان مجموع الملفات التي تحت اليد 445 قضية.

واضاف ان الهيئة ارسلت 53 ملف فساد الى الجهات القضائية خلال العام الحالي، مشيرا الى ان القضاء يحقق بما مجموعه 105 ملفات.

وتابع القاضي انور ان القضاء حسم 17 قضية، مشددا على ان القانون يلزم المسؤولين الكبار في الحومة الجديدة لإقليم كوردستان الكشف عن ذممهم المالية في اسرع وقت ممكن.

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