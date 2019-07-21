أطباء: مؤشرات خفية تدل على مشكلات قلبية

لندن –

تؤدي أمراض القلب إلى الوفاة في معظم الأحيان، خصوصا لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما، لكن هناك تقديرات تشير إلى أن ملايين الأشخاص يعيشون بأمراض وعوامل تسبب أمراض القلب دون أن يشعروا بها، أو يقوموا بإجراء أي فحوصات للقلب على الإطلاق. وهناك مؤشرات معروفة على أمراض القلب، مثل الإصابة بألم في الصدر أو عدم القدرة على رفع الذراع، إلا أن هناك علامات أخرى “خفية” لا يدركها الأشخاص، بحسب ما ذكر اطباء في لندن.

فقد يكون ضيق الحذاء على القدم أو ملاحظة وجود انتفاخ في القدمين مؤشرا على وجود مشكلة في القلب، وهذا قد يحدث نتيجة لتباطؤ في الدورة الدموية، أي يصبح تدفق الدم من القلب أبطأ، وعند ظهور مثل هذه الأعراض، ينصح الأطباء بضرورة الحصول على استشارة طبية وإجراء الفحوصات الضرورية للتحقق من سلامة القلب.

وتعتبر المعاناة أثناء تنفيذ المهام البدنية البسيطة علامة واضحة على وجود ضعف في الجهاز الدموي، فقد يجد المرء صعوبة في التنفس أثناء صعود السلم، أو يشعر بالحاجة إلى الراحة كثيرا أثناء قيامه بالتمارين الرياضية، وهذه الأمور كلها قد تشير إلى انخفاض في قدرة القلب على تزويد العضلات بتدفق كاف من الأكسجين.

ويشير الارتباك والتفكير المشوش إلى أن دماغ المرء لا يتلقى كمية كافية من الدم وبالتالي مشكلة في عضلة القلب.

وإن ترك هذا الأمر من دون معالجة، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر خطير بخلايا الدماغ ويؤدي بالتالي إلى فقدان الذاكرة، فضلا عن تضرر القلب.