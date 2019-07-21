إستثمار بغداد : خطوات رائدة في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية

ضمن مساعيها الرامية للنهوض بالواقع الصناعي والصحي وإيلاءه أهمية خاصة كونه من القطاعات المهمة في تنمية الإقتصاد العراقي منحت هيئة إستثمار بغداد إجازة إستثمارية لمشروع ( معمل إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية ) والذي تعمل على تنفيذه شركة المستقبل للصناعات الدوائية محدودة المسؤولية وفق أحدث المواصفات العالمية في المنطقة الصناعية – كويريش .

المشروع يهدف الى إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية بخمسة خطوط إنتاجية ، خط لإنتاج الحبوب وخط لإنتاج الكبسول وخط إنتاج المراهم وخط إنتاج المضادات الحيوية وخط لإنتاج أدوية الأمراض السرطانية . ويعد المشروع واحداً من أهم المشاريع الصحية الإستثمارية المنفذة في العاصمة والتي ترعاها وتدعمها الهيئة بتوجيه مباشر من رئيسها المهندس شاكر الزاملي من أجل دعم الإقتصاد الوطني في مجال صناعة الأدوية وفقاً للمعايير الدولية لتلبية إحتياجات السوق العراقية ، كما إن المشروع سيسهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل .

الجدير بالذكر أن المشروع يتألف من بنايتين الأولى تتضمن طابقين أرضي وطابق أول مخصص ليكون مخزن أما البناية الثانية فهي مكونة من أرضي وطابقين والتي تم إنجاز الهيكل الإنشائي فيها بالكامل ومن المؤمل أن يكون الطابق الأرضي للمعمل خاص بالإدارة وتخصيص الطابقين لنصب المعدات والآلات المختلفة للخطوط الإنتاجية .