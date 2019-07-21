إطلاق نتائج مُسابقة منصة أُريد لصناعة محتوًى علميٍّ هادف

أكاديمي عراقي يفوز بجائزة الاتكيت

بغداد –

اطلقت مسابقة منصة اريد لصناعة محتوى علمي هادف نتائج مسابقتها لشهر رمضان. وفاز بالجائزة الاولى في العلوم الانسانية والاجتاعية الدكتور سعد سلمان المشهداني التدريسي في جامعة تكريت عن كتابه (الاتكيت والبروتوكول في المناسبات الرسمية). والفائز الثاني (الحياة العلمية في العراق من خلال كتب الرحالة (القرن 7-8هـ/13-14م) – للدكتور سعاد هادي حسن الطائي من جامعة بغداد.

والفائز الثالث / عناصر التميز في السنة النبوية النظافة انموذجاً – للدكتور بشار اكرم جميل داؤد من جامعة الموصل.

اما المشاركات الفائزة في العُلوم التطبيقية فهي:

والفائز الاول / موشن جرافيكس “الخرسانة – زيادة العزل الحراري باستخدام المواد البلاستيكية” – جامعة البريمي – سلطنة عمان

علا حسني نجار ، منى محمد البادي ، سعيد حارب المقبالي ، المشرف د.محمد المحسن

والفائز الثاني / “كتاب السرطان” د. سندس حميد ، د عبير منصور – الجامعة المستنصرية

الفائز الثالث / كتاب اساسيات زراعة النباتات البستنية – جامعة الموصل

د. علاء هاشم القاضي

الجوائز لكل قسم من القسمين

الفائز الأول:

– مقعدٌ مجانيٌّ للمشاركة في فعاليات المحفل العلميّ الدوليّ الخامس، الذي سيعقد في ثلاث دول بالتوازي _العراق ، الجزائر ، ماليزيا) للفترة 23-27 نوفمبر 2019.

– درعُ المحفل العلميّ ومنصة “أريد”.

– الميدالية الذهبية للمحفل العلميّ الدوليّ.

– خطابُ شكر من الأمانة العامة لمنصة “أريد”.

– وسامُ باحث متميز في صفحة الباحث الشخصية في منصة أريد.

– اشتراك لمدة 12 شهراً في منصة أبصر للتعليم الإلكترونيّ باللغة العربية

الفائز الثاني:

– المشاركةُ الإلكترونية في فعاليات المحفل العلميّ الدوليّ الخامس.

– درعُ المحفل العلميّ ومنصة “أريد”.

– الميداليةُ الفضية للمحفل العلميّ الدوليّ.

– خطابُ شكر من الأمانة العامة لمنصة أريد.

– وسامُ باحث متميز في صفحة الباحث الشخصية في منصة اريد.

– اشتراكٌ لمدة 6 أشهر في منصة أبصر للتعليم الإلكتروني باللغة العربية abser.org

الفائز الثالث:

– الميداليةُ البرونزية للمحفل العلميّ الدوليّ.

– خطابُ شكر من الأمانة العامة لمنصة أريد.

– وسامُ باحث متميز في صفحة الباحث الشخصية في منصة أريد

– اشتراكٌ لمدة 3 أشهر في منصة أبصر للتعليم الإلكترونيّ باللغة العربية abser.org

مشاركات متميزة

وتتقدم منصة اريد للمشاركات المتميزة أدناه والتي تقرر بموجبها منح المشارك ” ناشط في فعاليات منصة أُريد العلمية لسنة 2019 وسيتم التواصل مع كل مشارك لغرض نشر الانتاج العلمي في مشاريع منصة أريد العلمية.

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اثار غزة تاريخ أمة ، منى سمير مقاط

بحث “الحضارة الغربية في فكر مالك بن نبي”- خولة مرتضوي

تأثير ICD تقنية الاتصالات والمعلومات على الموارد البشرية – حنان لربي

كتاب طبي عن الكبد – د. محمد محمد

كتاب عن علم الوراثة الدوائية د. محمد محمد

كتاب اساسيات زراعة النباتات البستنية د. علاء هاشم القاضي

تقرير علمي (الارشاد الزراعي الالكتروني) د. وسام ياقو عزيز

كيف نحمي ابنائنا من مخاطر الانترنت د. امل طالب