اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين عبر الماستر كارد

اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين 3 و5 و10 ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من أربعة الاف موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية.

وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.