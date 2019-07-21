التجارة تعلن استعدادها لتجهيز اكثر من عشر وجبات هذا العام

دعت وزارة التجارة يوم السبت مواقعها وفروعها التي انتهت من انتاج مخصصها للحصة الخامسة الى جرد المطاحن العاملة والمباشرة باستلام الحبوب لغرض المباشرة بانتاج الحصة السادسة .

وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب حسين سامي ان توجيها صدر لجميع المواقع والفروع للقيام بجرد المطاحن التي انهت طحن وتجهيز مخصصها للحصة الخامسة لغرض استلام حبوب الحصة السادسة ، مشددا على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للمباشرة بالانتاج ،

ودعا الوحدات التسويقية لاعداد قوائم القطع والتجهيز واعداد جدول مراجعة الوكلاء لاطلاق الحصة السادسة خلال الاسبوع الجاري .

على الصعيد نفسة اعلنت وزارة التجارة في بيان للناطق الاعلامي للوزارة ان تجهيز مادة الطحين سيكون عشر وجبات واكثر بسبب كميات الحنطة المحلية المستلمة من الفلاحين والتي تجاوزت اربعة ملاين طن هذا الموسم في حين سيكون تجهيز العوائل المتعففة المشمولة بالرعاية الاجتماعية 12 وجبة بمعدل وجبة واحدة شهريا .

واشار البيان الى ان خزين الحبوب من مادة الحنطة شكل تقدما كبيرا بسبب نجاح الموسم التسويقي الذي يشارف على الانتهاء وقد تجاوزت الكميات المسوقة أكثر من اربع ملاين طن من الحنطة وهو رقم لم تسجله مخازن الوزارة في كل المواسم السابقة.