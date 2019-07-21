التحالف الدولي يقتل 6 عناصر من داعش بضربات جوية في محافظتين عراقيتين

اعلنت خلسة الاعلام الامني العراقي يوم السبت ان التحالف الدولية شنت ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش في محافظتي نينوى وكركوك.

وقالت الخلية في بيان اليوم ان “٣ إرهابيين قتلوا وتم تدمير وكر لهم، (غرب بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود العراقية السورية)، بضربتين جويتين لطيران التحالف الدولي، بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى.

واضاف البيان انه تم قتل ٣ ارهابيين داخل وكر لهم استهدفه طيران التحالف الدولي، استناداً لمعلومات دقيقة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات في” وادي الكرحة” بمحافظة كركوك.