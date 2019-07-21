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الشركة العامة للصناعات الفولاذية تستقبل وفدا فنيا من الشرطة الاتحادية لبحث مجالات التعاون المشترك

اعلنت الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن زيارة وفد فني من الشرطة الاتحادية لبحث مجالات التعاون المشترك.
وبين مصدر مخول في الشركة في تصريح للمكتب الاعلامي في الوزارة بأن اجتماعا عقد بين الطرفين جرى خلاله تقديم شرح تفصيلي عن مصانع الشركة وخطوطها الانتاجية ومنتجاتها المتنوعة التي تنتج وفق أحدث المواصفات العالمية واستعراض ماتمتلكه الشركة من ملاكات هندسية وفنية ذات خبرة طويلة في شتى المجالات الصناعية ونيلها شهادة الجودة العالمية ايزو 9001:2015 ، لافتا الى ان الوفد الزائر أجرى جولة ميدانية للاطلاع على هذه المصانع والقدرات التصنيعية والإنتاجية فيها كمصانع مسبك الصلب الخاص والهياكل الحديدية والابراج وغيرها.
واكد المصدر ان الوفد الزائر ابدى اعجابه بامكانيات الشركة الكبيرة وما تمتلكه من خبرات وأعرب عن رغبته بفتح افاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات لاسيما في مجال تنفيذ ابراج الحراسة والمسقفات المقوسة.

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