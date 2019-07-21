Posted on by

القبض على مشترك ثان بهجوم اربيل

اعلنت مديرية مكافحة الارهاب التابعة لمجلس امن كوردستان يوم السبت عن القاء القبض على شخص ثان شارك المتهم الرئيس مظلوم داغ في حادثة اطلاق النار على مطعم في اربيل.

وجاء في بيان لمجلس امن اقليم كوردستان ، ان احد شركاء “مظلوم داغ” المتهم في الجريمة الارهابية بإطلاق النار على مطعم بمدينة اربيل واسمه “محمد بيسكسز” والمعروف باسم “دزوار مامند، يوسف” القي القبض عليه اليوم السبت من قبل مديرية اسايش اربيل ومكافحة ارهاب كوردستان.‎

وتسببت عملية ارهابية حصلت الاربعاء الماضي في اربيل باطلاق النار على مطعم هوكاباز، بقتل ثلاثة اشخاص احدهم دبلوماسي تركي والاخران مواطنان مدنيان من اقليم كوردستان.‎

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close