انطلاق عملية امنية شمالي بغداد بمشاركة عدة قطعات

انطلقت اليوم السبت عملية امنية شمالي بغداد، لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال العاصمة والمناطق المحيطة بها لمحافظات ديالى وصلاح الدين والانبار.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان انه “وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وباشراف قيادة العمليات المشتركة، وبعد أن حققت المرحلة الأولى من عملية إرادة النصر أهدافها المرسومة بدقة ونجاح، أنطلقت المرحلة الثانية من هذه العملية فجر اليوم السبت، لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات ديالى وصلاح الدين والانبار”.

واضاف البيان “شاركت فيها قطعات من قيادة عمليات بغداد مع قطعات قيادة عمليات ديالى وسامراء والانبار وقيادة الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة وقطعات من الحشد الشعبي وفوج القوات الخاصة دائرة العمليات التابع لرئاسة اركان الجيش وفوج المهمات الخاصة التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية”.

وتابع البيان “تأتي هذه العملية بدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي، فضلا عن مفارز من رجال المرور والجنسية والشرطة النهرية”.