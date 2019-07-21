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(بالفيديو) شاهد محاولة قتل الممثل الصيني ”سيمون رن“ أمام جمهوره

تعرض الممثل والمنتج الصيني المولود في هونغ كونغ، سيمون يام، لمحاولة قتل خلال جولة دعائية كان يقوم بها في مدينة زونغشان في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين.

وفي التفاصيل رجل مجهول اقترب من سيمون بهدوء على المنصة وبدأ يطعنه في بطنه بقوة بوساطة سكين.

وصرحت الشركة المكلفة بمصالح سيمون يام، أنه خضع لعملية جراحية ناجحة على مستوى المعدة وأعضاء أخرى، وأن حياته لم تعد في خطر.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الاعتداء.

ويعتبر ”يام تات واه“ المعروف بسيمون يام ، من الوجوه الآسيوية المعروفة خاصة في هونغ كونغ ، ولديه أكثر من 200 عمل في السينما والتلفزيون، كما أنه منتج ومخرج أفلام، وكانت له تجربة في هوليود العام 2003 في فيلم من نوع الفانتازيا بعنوان:

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