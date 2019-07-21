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برلمانية تفتح ملف تعيين خريجي الكليات

اكدت النائبة عن تحالف سائرون هيفاء الأمين، امس السبت، ان ازمة توفير فرص العمل للخريجين في مؤسسات الدولة الحكومية من اهم الازمات التي تواجه البلد،

مطالبةَ وزارتي التربية والتعليم بأخذ الامر بمحمل الجد وتوفير الدرجات الوظيفية.

وقالت الامين في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب، ان “خريجي الكليات الساندة ومنها كلية الآداب عانوا طيلة السنوات الماضية بسبب القوانين المتراكمة للسنوات الماضية وهؤلاء الخريجين يعانون من البطالة وعدم انصافهم واخذ حقوقهم كما باقي الخريجين.”واضافت ان “نواب سائرون يطالبون وزارتي التربية والتعليم العالي بأخذ الامر على محمل الجد والمطالبة بتعيينهم في الدوائر ضمن نسبة معينة ووفق الامتداد الوظيفي المتمثل بوزارات التربية والتعليم والثقافة وبقية الوزارات التي تحتاج الى تخصصاتهم”.

وتابعت الأمين: “لا بد من مساواة كلية الآداب مع كلية التربية من حيث الدرجات الوظيفية وعدم جعلها كلية ساندة ونؤكد على مطالبهم بعدم جعلها ساندة”، داعية الى “إحالة الخريجين من كلية الآداب من الدفعات السابقة واللاحقة الى الرعاية الاجتماعية وهو مطلب مقدم الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشمولهم ضمن حصة الرعاية الاجتماعية واحتساب راتب شهري 250 ألف دينار لأن أغلبهم لديهم عوائل”.

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