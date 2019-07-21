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توقف تام لعمل المستشفيات و المراكز الصحية في عموم العراق و المراجعين يقفون بطوابير طويلة نتيجة اضراب الملاكات الادارية في وزارة الصحة

قامت الملاكات الادرية العاملة في وزارة الصحة و المديريات التابعة لها بتنفيذ الاعتصامات التي وعدوا بتنفيذها اذا لم يتم تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات و المخصصات المهنية و الخطورة لجميع العاملين في وزارة الصحة و مساواة مخصصات الخطورة البالغة (80%) اسوة بالمهن الصحية حيث شهد اليوم اضراب الملاكات الادارية في جميع المؤسسات الصحية (المستشفيات ، المراكز الصحية ، المراكز التخصصية ، المراكز التخصصية لطب الاسنان) بتنفيذ اعتصام جزئي لمدة ساعتين وذلك من اجل ان يرى جميع المسؤولين مدى حجم العمل الذي يقوم به الاداري بداء من تنضيف الارضيات و المرافق الصحية و قاطعي التذاكر و تنظيم الطبلات للمرضى و الاستعلامات و المبرمجين و المهندسين و الصيانة و مشغلي المولدات و مدخلي البيانات و سواق سيارات الاسعاف و غيرها من الاعمال حيث قامت سابقا وزارة الصحة بزيادة مخصصات الخطورة للاطباء و المهن الصحية و لم تشمل الاداريين علما ان العمل و الخطورة هي واحدة و للعلم ان الملاكات الادارية معرضة للاصابة اكثر من المهن الطبية والصحية لكون ان الطبيب و الممرض يعلم بوجود حالة مصابة فيقوم بتحصين نفسه بلبس الاقنعة و الواقيات و التعقيم بينما الاداري لا يعلم اصابة المريض بأي مرض معدي حيث يقوم بتنظيم باص الدخول و تفتيشه و نقل المريض بسيارة الاسعاف و يقوم موظف الخدمة بتنظيف صالات العمليات و الردهات و هو معرض للاصابة بدرجة كبيرة و يتعرض الاداريين للاعتداءات بشكل يومي ولا يتم ذكر ذلك بينما اذا تعرض طبيب للاعتداء وربما يكون هو المقصر تنقلب الدنيا و وكالات الاخبار عن هذا الاعتداء

حيث حددت نقابة اداريو المؤسسات الصحية مجموعة من المطالب المشروعة و هي المساواة بمخصصات الخطورة اسوة بالمهن الصحية و البالغة (80%) و و رفع التسكين و ان تكون الترقية و الترفيع من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الامر و ان يعمل الاطباء و المهن الصحية في مجال عملهم في الطب و التمريض و المختبرات و ان لا يتهربوا من هذا العمل المقدس و النبيل و اخذ عمل الاداريين في المؤسسات حيث ان الوكيل الاداري في الوزارة و المعاونين الاداريين في مديريات الصحة يجب ان يكونوا اداريين حسب الضوابط ولكن نرى الاطباء يتسنمون هذه المناصب ناهيك عن باقي المناصب الادارية التي تسنمها الاطباء و تركوا المستشفيات والمرضى و يحصلون على مخصصات الخطورة للعلم ان النقابة حريصة على المرضى و المراجعين حيث قامت بتنفيذ الاعتصام لمدة ساعتين يوميا و حددت يوم الاربعاء ان يكون اعتصام عام و شامل في جميع انحات العراق اذا لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة حيث تعاون معنا الكثير من اعضاء مجلس الوزراء و تم رفع مطالب الى مجلس الوزراء بينما نرى تعنت وزارة الصحة تجاه ابنائها وتعاملهم معاملة تفرقة بين جميع الموظفين  .

 

قامت الملاكات الادرية العاملة في وزارة الصحة و المديريات التابعة لها بتنفيذ الاعتصامات التي وعدوا بتنفيذها اذا لم يتم تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات و المخصصات المهنية و الخطورة لجميع العاملين في وزارة الصحة و مساواة مخصصات الخطورة البالغة (80%) اسوة بالمهن الصحية حيث شهد اليوم اضراب الملاكات الادارية في جميع المؤسسات الصحية (المستشفيات ، المراكز الصحية ، المراكز التخصصية ، المراكز التخصصية لطب الاسنان) بتنفيذ اعتصام جزئي لمدة ساعتين وذلك من اجل ان يرى جميع المسؤولين مدى حجم العمل الذي يقوم به الاداري بداء من تنضيف الارضيات و المرافق الصحية و قاطعي التذاكر و تنظيم الطبلات للمرضى و الاستعلامات و المبرمجين و المهندسين و الصيانة و مشغلي المولدات و مدخلي البيانات و سواق سيارات الاسعاف و غيرها من الاعمال حيث قامت سابقا وزارة الصحة بزيادة مخصصات الخطورة للاطباء و المهن الصحية و لم تشمل الاداريين علما ان العمل و الخطورة هي واحدة و للعلم ان الملاكات الادارية معرضة للاصابة اكثر من المهن الطبية والصحية لكون ان الطبيب و الممرض يعلم بوجود حالة مصابة فيقوم بتحصين نفسه بلبس الاقنعة و الواقيات و التعقيم بينما الاداري لا يعلم اصابة المريض بأي مرض معدي حيث يقوم بتنظيم باص الدخول و تفتيشه و نقل المريض بسيارة الاسعاف و يقوم موظف الخدمة بتنظيف صالات العمليات و الردهات و هو معرض للاصابة بدرجة كبيرة و يتعرض الاداريين للاعتداءات بشكل يومي ولا يتم ذكر ذلك بينما اذا تعرض طبيب للاعتداء وربما يكون هو المقصر تنقلب الدنيا و وكالات الاخبار عن هذا الاعتداء

حيث حددت نقابة اداريو المؤسسات الصحية مجموعة من المطالب المشروعة و هي المساواة بمخصصات الخطورة اسوة بالمهن الصحية و البالغة (80%) و و رفع التسكين و ان تكون الترقية و الترفيع من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الامر و ان يعمل الاطباء و المهن الصحية في مجال عملهم في الطب و التمريض و المختبرات و ان لا يتهربوا من هذا العمل المقدس و النبيل و اخذ عمل الاداريين في المؤسسات حيث ان الوكيل الاداري في الوزارة و المعاونين الاداريين في مديريات الصحة يجب ان يكونوا اداريين حسب الضوابط ولكن نرى الاطباء يتسنمون هذه المناصب ناهيك عن باقي المناصب الادارية التي تسنمها الاطباء و تركوا المستشفيات والمرضى و يحصلون على مخصصات الخطورة للعلم ان النقابة حريصة على المرضى و المراجعين حيث قامت بتنفيذ الاعتصام لمدة ساعتين يوميا و حددت يوم الاربعاء ان يكون اعتصام عام و شامل في جميع انحات العراق اذا لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة حيث تعاون معنا الكثير من اعضاء مجلس الوزراء و تم رفع مطالب الى مجلس الوزراء بينما نرى تعنت وزارة الصحة تجاه ابنائها وتعاملهم معاملة تفرقة بين جميع الموظفين  .

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