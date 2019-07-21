ثمانون نائبا عراقيا يتحركون ضد عقوبات امريكية شملت زملاء لهم

تقدم ثمانون عضوا في مجلس النواب العراقي يوم السبت بطلب الى هيئة رئاسة البرلمان من اجل استصدار قرار يناهض ادراج الولايات المتحدة الامريكية زملاء لهم ضمن العقوبات التي تفرضها واشنطن على فراد وكيانات دول.

وابلغ مصدر برلماني بان طلبا موقعا من 80 نائباً قُدم الى رئاسة المجلس يتضمن استصدار قرار تشريعي من المجلس لإدانة ادراج وزارة الخزانة الامريكية 4 نواب على لائحة العقوبات.

وكان موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت قد ذكر بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد.

وشملت العقوبات ريان الكلداني قائد فصيل “بابليون” التابع للحشد الشعبي، كما شملت عقوبات واشنطن وعد قدّو زعيم ميليشيا الشبك في سهل نينوى، وكذلك نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق. كما شملت العقوبات الأميركية أحمد الجبوري رئيس تحالف المحور ومحافظ صلاح الدين سابقا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع، في 24 يونيو الماضي، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله خامنئي.

كما طالب إيران بوقف رعايتها للإرهاب، موضحا أن العقوبات تأتي رداً على إسقاط طهران للطائرة الأميركية المسيرة مؤخرا.