حكومة اقليم كوردستان تصدر بيانا بشأن القبض على المنفذ لهجوم اربيل

اصدرت حكومة اقليم كوردستان يوم السبت بيانا تعقيبا على القاء القبض على منفذ الهجوم الذي استهدف مطعما في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم المحكمة في بيان اليوم بعد حملة واسعة للقوات الامنية في اقليم كوردستان تم القاء القبض على المدبر والقاتل الرئيس بحادثة اطلاق النار في المطعم في مدينة اربيل من قبل مكافحة الارهاب.

وشكرت الحكومة قوات الاسايش ومكافحة الارهاب التي استطاعت بوقت قياسي من القاء القبض على “المجرم”.

وتقدم المتحدث باسم الحكومة بالشكر الجزيل الى المواطنين في اقليم كوردستان قائلا انه “نطمئنهم بان الجهود في القاء القبض على المتهمين الاخرين بهذه الحادثة مستمرة”.

واعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم عن القاء القبض على المنفذ الرئيس للهجوم الذي استهدف مطعما في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال الجهاز في بيان اليوم نحيط المواطنين علما بان المتهم مظلوم داغ الذي نشرت صورته على صفحة مكافحة ارهاب كوردستان القي القبض عليه من قبل مديرية اسايش اربيل ومكافحة ارهاب كوردستان.

وقتل دبلوماسي تركي ومواطنين اثنين في هجوم بمدينة اربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ظهر يوم الاربعاء وتفيد تقارير بأن الدبلوماسي القتيل، الذي كان يتناول طعام الغداء في مطعم حين فتح مسلحون النار، كان نائب القنصل التركي في اربيل.

واعلن جهاز مكافحة الارهاب التابع لمجلس امن اقليم كوردستان، مساء الخميس، عن صورة احد المطلوبين على خلفية الهجوم الذي اسفر عن مقتل دبوماسي تركي في اربيل امس الاربعاء، مطالبا المواطنين تزويد الاجهزة الامنية بالمعلومات عن هذا الشخص.