د.اياد علاوي يدعو لتشكيل مجلس اعلى لمكافحة المخدرات:

آفة كبرى تستهدف هدم أركان المجتمع واستنزاف طاقاته

دعا رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي إلى تشكيل مجلس أعلى لمكافحة المخدرات في العراق، محذرا من آفةٍ كبرى وخطيرة تستهدف هدم أركان المجتمع واستنزاف طاقاته خصوصا في مناطق جنوب العراق .

وشدد سيادته في تصريحات صحفية على ضرورة ان تضطلع المؤسسات الدينية والتعليمية ووزارات الصحة والداخلية بدورها في توعية المجتمع والتحذير من الانعكاسات السلبية لتعاطي المخدرات وآثارها الخطيرة .

كما دعا الدكتور علاوي الجهات المعنية إلى تشريع قوانين رادعة للمتاجرين بالمخدرات وحسم الملفات التحقيقية للمتورطين بهذا الوباء الخطير الكشف عن الجهات التي تقف خلفهم وتوفر الحماية لهم ليتعرف الشعب على حقيقة تلك الجهات ومخططاتها التدميرية .

الدكتور علاوي دعا وزارة الخارجية لان تتحمل مسؤولياتها بهذا الصدد والاستفادة من تجارب الدول الصديقة والشقيقة في هذا الإطار، مؤكدا في الوقت ذاته ان علاج هذا الملف لا يمكن ان يتم بمعزل عن الأزمات والملفات العالقة على مستوى البلد أولاً وفي مجال القطاع الصحي ثانيا .

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

21 تمــــوز 2019