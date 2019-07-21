رايس مبولحي يفوز بلقب أفضل حارس مرمى في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم توتال 2019 في مصر

· مُنحت الجائزة من قبل العلامة الألمانية لتصنيع الإطارات – كونتيننتال، الراعي الرسمي للبطولة

· تم ترشيح أربعة لاعبين للفوز بلقب أفضل حارس المرمى وهم رايس مبولحي، أميجو جوميز، سيلفان جبوهو ومحمد الشناوي

القاهرة، مصر ، 20 يوليو 2019 – حاز اللاعب رايس مبولحي، حارس مرمى المنتخب الجزائري لكرة القدم على لقب ’أفضل حارس مرمى‘ في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم توتال 2019 التي استضافتها مصر. وفاز مبولحي بالجائزة، التي ترعاها شركة إطارات كونتيننتال، متفوقاً على منافسيه الذيم تم ترشيحهم لهذا اللقب وهم أميجو جوميز (السنغال)، سيلفان جبوهو (ساحل العاج) وحارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي.

وكان قد تألّق رايس مبولحي خلال البطولة بعد أن قدّم أداء ممّيزاً ساهم بفوز منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم توتال 2019. بالإضافة إلى كونه حارس مرمى منتخب الجزائر، يلعب مبولحي أيضاً في صفوف نادي مازيمبي في جمهورية الكونجو.

وتسلّم رايس مبولحي جائزته من فيليب فون هيرشخيدت، رئيس قسم الإطارات لسيارات الركّاب والشاحنات الخفيفة في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي قال: “قدّم رايس مبولحي بطولة رائعة مع منتخب بلاده واستحقّ الفوز بأول لقب ’أفضل حارس مرمى‘ في تاريخ كأس الأمم الإفريقية توتال لكرة القدم. إن مشاركة كونتيننتال في هذه البطولة ورعايتها لجائزة أفضل حارس مرمى في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم توتال 2019، تُؤكّد مدى التزامنا بدعم رياضة كرة القدم في القارة الإفريقية، وطموحنا للتواصل بشكل أوثق مع الجمهور الإفريقي في هذه القارة العظيمة.”

تم تسمية المرشّحين واختيار الفائز بالجائزة من قبل مجموعة الدراسات الفنية (TSG) للجهة المنظمة للبطولة الممثّلة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF). تم الإعلان عن جائزة “أفضل حارس مرمى”، التي ترعاها شركة إطارات كونتيننتال، بعيد انتهاء المباراة النهائية مساء أمس في القاهرة والتي فاز بهى المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي. وحصل مبولجي على جائزة نقدية بقيمة 10،000 دولار أمريكي.

ترتبط رعاية كونتيننتال الحصرية لمؤشر أداء “أفضل حارس مرمى” في البطولة بالرعاية الرسمية من قبل الشركة المصنعة للإطارات لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم توتال 2019. وتشمل حزمة الحقوق أيضاً الرعاية الحصرية لعلامة ’كونتيننتال‘ لجائزة أفضل حارس مرمى‘ للبطولة. وبطبيعة موقعه خلف اللاعبين وكونه يمثّل خط الدفاع الأخير للفريق، فإن دور حارس المرمى في الحفاظ على سلامة المرمى يعكس قيم السلامة المهمة لشركة ’كونتيننتال‘. وتتميّز علامة تصنيع الإطارات الألمانية بمساهماتها الكبيرة في تعزيز السلامة على الطرق لأكثر من 140 عامًا، وينعكس ذلك من خلال مبادرتها المتعلّقة بالسلامة والتي تحمل عنوان ’الرؤية صفر‘ (Vison Zero)، حيث تهدف إلى التخلّص كلّياً من مشكلة حوادث الطرق والوصول إلى مستوى صفر وفيات، صفر إصابات وصفر حوادث على الطرقات.

تعتبر رعاية كونتيننتال لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم توتال 2019 في مصر جزءًا من اتفاقية مدتها خمس سنوات بين شركة إطارات كونتيننتال والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، شاملةً حقوق الرعاية للدورتين التاليتين من البطولة بعد مصر والتي ستقام في الكاميرون وساحل العاج في العامين 2021 و2023 على التوالي.

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