رد لأخت شاعرة

بقلم / مجاهد منعثر منشد

=====

أخت عربية شاعرة أرادت استفزاز ملكاتي واتهمتني بعدم القدرة على كتابة قصيدة الغزل , فكتبت قصيدة عشقي لبغداد , ثم أرسلت رسالة أريد ردا , فأقول لها:

=============

بــغــــــــدادُ غيمــةُ خـــيرٍ وسطَ السحَـــابا

الـــــعشقُ فِي قــلبِي لــهَــا يُــعيــــدُني شَبابَا

مَــــحْبُوبَتي بغــــدادُ يسعــدُني منــكِ اقترابَا

مَـــــــالِي وبناتُ الــغـــرامِ لسنَ مُنـــــــايَا

حــرفِي لــــدينِي والـــوطن يكفينِي احتسَابَا

وشريكــةُ العمـرِ الجميل و الـعهدُ باقٍ بيننَا

روحـي فـــدَاها سمعَتْ أم لم تسمعْ خِــطَابَا

صرخـاتِي الثكلَى لِبيتٍ يُـــصور خـــلاعَـــا

لا أسترح أختاه إن أوهمـتُ جيلًا خـــداعَا

فكلامُ العِشقِ لهيبٌ يُحرقُ القلوبَ سِراعًا

يُؤنبُنِي ضميري بإحساسٍ لا يُضمدُ جراحًا

وكـــلُّ النساءِ أخـــواتِي أكـنُّ لهنَّ احترامًا

والــصَبايا بناتي لا أرجُــو لــهُنَّ الملامَـــا

خــــوفي عليهنَّ الهــوى و قطَــراتُ الندَا

لِيشدُو الحـــرفُ في سماهُنَّ بلبلًا مُغـــرِّدا