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سياسى مصرى يهدد باحتلال اثيوبيا حال نقص حصة مصر من مياه نهر النيل

بيان صحفى

حذر السياسى المصرى المعارض زيدان القنائى القيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية اثيوبيا من اى نقص فى حصة مياه نهر النيل بعد اكتمال بناء سد النهضة الاثيوبى

واكد القنائى ان اى نقص فى حصة مصر من مياه نهر النيل سيعنى احتلال كافة الاراضى الاثيوبية عسكريا وسيطرة مصر على منابع النيل باكملها كما ان منظومة الصواريخ الاسرائيلية التى تم نشرها حول سد النهضة لن تمنع مصر من قصف سد النهضة عسكريا وضرب السد واغراق اثيوبيا باكملها بالمياه

واشار الى عدم الاعتراف باى اتفاقيات وقعها الرئيس المصرى السيسى مع الجانب الاثيوبى بشان سد النهضة او مياه نهر النيل

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