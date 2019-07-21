سيوان بارزاني يباشر مهام عمله سفيرا للعراق في البرتغال

اعلنت وزارة الخارجية يوم السبت ان السفير سيوان صابر بارزاني، قدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة لجمهورية العراق لدى جمهورية البرتغال، إلى رئيس الجمهورية البرتغالية مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة ان السفير اعرب في بداية اللقاء الذي جرى في القصر الجمهوري في العاصمة لشبونة عن تمنياته بتطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

، من جانبه قدم رئيس الجمهورية تهانيه للسفير بتعينه سفيراً للعراق لدى الدولة، معرباً عن امله بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتكثيف الزيارات المتبادلة.

وفي ختام اللقاء اعرب “دي سوزا” عن دعمه الكامل لسعادة السفير لإنجاح مهمته في جمهورية البرتغال.