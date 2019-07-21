Posted on by

سيوان بارزاني يباشر مهام عمله سفيرا للعراق في البرتغال

اعلنت وزارة الخارجية يوم السبت ان السفير سيوان صابر بارزاني، قدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة لجمهورية العراق لدى جمهورية البرتغال، إلى رئيس الجمهورية البرتغالية مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة ان السفير اعرب في بداية اللقاء الذي جرى في القصر الجمهوري في العاصمة لشبونة عن تمنياته بتطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

، من جانبه قدم رئيس الجمهورية تهانيه للسفير بتعينه سفيراً للعراق لدى الدولة، معرباً عن امله بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتكثيف الزيارات المتبادلة.

وفي ختام اللقاء اعرب “دي سوزا” عن دعمه الكامل لسعادة السفير لإنجاح مهمته في جمهورية البرتغال.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close