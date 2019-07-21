شبكات سرية للاسلمة الجبرية للمراهقات المسيحيات بمصر عبر الانترنت

بيان صحفى

على غرار عمليات تجنيد الارهابيين التى تقوم بها التنظيمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة عبر الانترنت تنتشر شبكات سرية لاسلمة المراهقات المسيحيات والقاصرات بمصر من عمر 15 عام الى عمر 18 عام حيث تقوم تلك الشبكات السرية التى تنتشر عبر الانترنت بعمليات غسيل مخ للفتيات المسيحيات القاصرات والمراهقات لحثهم على اعتناق الدين الاسلامى وترك المسيحية

واكد المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية زيدان القنائى وجود جمعيات شرعية ومنظمات اسلامية سرية للتيار الدينى بمصر ومنظمات سرية لخطف المراهقات المسيحيات بمصر واجبارهن على اعتناق الاسلام وذلك بعد ابتزازهن جنسيا او تصوير فيديوهات جنسية لهن من جانب تلك المنظمات السرية الاسلامية المتشددة التى تعمل تحت حماية الامن المصرى والشرطة والسلطات المصرية

ودلل القنائى بواقعة اختطاف ماريا ابراهيم فهمى 18 سنه والمقيمة باسوان حيث تم خطفها على يد سائق الاسرة خلال رحلات تلك الاسرة للاديره في اسوان والاقصر وقنا وهدد اهلها بالزواج منها جبريا واعتناقها الاسلام

ودلل بواقعة اخرى لسيدة مسيحية من مركز سمالوط بمحافظة المنيا كانت مسيحية ومتزوجة وأشهرت إسلامها وظهرت بعد عدة شهور بالقرية مع زوج جديد مسلم تدعي أنها زوجته. والغريب ان زوجها المسلم الذى اختطفها من زوجها المسيحى قام بعمل حفل زفاف لاستفزاز مشاعر الاقباط وتهديد اهل تلك السيدة بالسلاح

الحكومة المصرية تصمت على عمليات الاسلمة الجبرية للمراهقات المسيحيات ولا تقوم بدورها فى توفير الحماية اللازمة للمسيحيين داخل مصر خاصة للقاصرات المسيحيات ممن يتم استقطابهن عبر الانترنت لاعتناق الاسلام