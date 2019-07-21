طلبات الاعتماد الصحفي لمؤتمر الطاقة العالمي

بدء استقبال طلبات الاعتماد الصحفي

مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون

مركز أبوظبي الوطني للمعارض

9-12 سبتمبر 2019

تتشرف اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون بالإعلان عن البدء باستقبال طلبات الاعتماد الصحفي لحضور وتغطية “مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون”.

ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي خلال الفترة 9-12 سبتمبر 2019 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ويشهد مشاركة عدد غفير من رؤساء الدول ووزراء الطاقة من مختلف أنحاء العالم بهدف بحث قضايا الطاقة وحلولها من منظور عالمي.

التسجيل مجانًا لوسائل الإعلام عبر الرابط التالي: https://www.wec24.org/media-registration

(الأماكن محدودة لوسائل الإعلام، لذا يرجى التسجيل بأسرع وقت ممكن)

يشكل مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات تحت شعار “الطاقة من أجل الازدهار” على مدار أربعة أيام، منصة مثالية لقادة قطاعات الطاقة لمناقشة أهم المواضيع والتحديات ووضع خارطة طريق لمستقبل الطاقة العالمي والتطوير في مجالات الابتكار ووضع استراتيجيات جديدة في قطاع الطاقة.

يعد مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقد كل ثلاث سنوات أكبر وأعرق تجمع معني بالطاقة في العالم وأكثرها تأثيرًا، ويعتبر الحدث، الدورة الأولى التي تتم فيها استضافة المؤتمر في مدينة من منطقة الشرق الأوسط، فيما ستكون دولة الإمارات أول دولة في منظمة “أوبك” وأول دولة عربية تستضيف المؤتمر منذ تأسيسه. تم تنظيم المؤتمر في أكثر من 20 دولة حول العالم.

يتضمن الحدث أيضًا معرضًا يضم أكثر من 2500 عارض لحلول الطاقة المستدامة في المستقبل. سيوفر الحدث لوسائل الإعلام استخدام منطقة مخصصة للصحافة، فضلًا عن إمكانيتهم الوصول إلى قادة قطاع الطاقة على مدار الأسبوع، لإجراء مقابلات صحفية والتعرف عن أدق التفاصيل.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.wec24.org/، سنوافيكم بمزيد من التفاصيل الهامة أيضًا عند التسجيل.

يرجى ملاحظة أن الاعتمادات الصحفية لوسائل الإعلام مخصصة فقط للصحفيين ولمحرري الأخبار وكوادر العمل من المصورين (بالكاميرات العادية أو كاميرات الفيديو).

نتطلع إلى لقائكم في أبوظبي ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون في شهر سبتمبر القادم.

نورة الفهيم

مديرة الاتصال لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون

البريد الإلكتروني: press@wec24.org

المواد الصحفية

– تصريحات صحفية

– برنامج المؤتمر

– مكبرات الصوت

– كتيب عن الحدث

– أهم المعلومات والتفاصيل عن المؤتمر

الشركاء الإعلاميين الداعمين للحدث

للراغبين بالانضمام إلى قائمة الشركاء الإعلاميين للمؤتمر، يرجى التواصل مع باميلا عبر البريد الالكتروني:

pamela.nazareth@wec24.org

الموقع الرسمي

www.wec24.org

للتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون يرجى استخدام الوسم # WEC24

لتأكيد الحضور، يرجى التواصل مع فريق العلاقات العامة:

حكمت بسموق

مدير علاقات إعلامية وعامة

00971503593771

hekmatbasmok@sevenmedia.ae

أو

أليكساندر لوشف

مدير علاقات عامة وإعلامية

00971-526452647

alexandrelechef@sevenmedia.ae