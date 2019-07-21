عضو بمجلس نينوى يحذر من تكرار سيناريو اختيار المحافظة بملف استبدال المدراء

حذر عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، الأحد، من تكرار سيناريو اختيار محافظ نينوى في ملف استبدال مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة.

وقال العبار في تصريحإن “مديريات التربية والصحة من اهم الملفات والمحاور الخدمية في المحافظة ونحن لاحظنا ككتلة معارضة في المجلس وجود محاولات سياسية من اطراف معروفة تسعى جاهدة الى تغيير مدراء الدوائر وهم لا يملكون الكفاءة وسوف نقف بالضد من تعيينهم”.

وأضاف العبار، “اننا مع توجيهات مكتب رئيس الوزراء المتضمنة استبدال المدراء على اساس مهني واداري واصحاب خبرة”، مشيرا إلى أن “سيناريو اختيار المحافظ لن يتكرر في ملف اختيار المدراء العامين في المحافظة”. انتهى/25ح