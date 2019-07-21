قدو يدافع عن شقيقه المعاقب امريكياً: لا يملك فلساً

دافع النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، السبت، عن شقيقه المعاقب من الولايات المتحدة، وعد قدو، مشيرا الى ان الاخير “لا يملك فلساً او دولاراً خارج البلاد”.

وقال قدو في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ان “الولايات المتحدة الامريكية تقول انها ستصادر الاموال على الشخصيات العراقية المفروض عليها عقوبات اقتصادية، فأخي وعد قدو آمر لواء 30 في الحشد الشعبي، لا يملك فلسا او دولارا في اي مكان من العالم”.

واضاف “اتهمته امريكا بالتجاوز على حقوق الانسان، ولا نعرف ما هو ذلك التجاوز، فهل البحث عن الاستقرار في مناطق سهل نينوى هو انتهاك لحقوق الانسان؟، وهل اقامة السيطرات للتدقيق في الجماعات الارهابية يعتبر انتهاكا وتجاوزا على حقوق الانسان، التي قد تدخل الى مناطق سهل نينوى تعمل على تدمير الاستقرار؟”

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد.

وشملت العقوبات ريان الكلداني قائد فصيل “بابليون” التابع للحشد الشعبي، كما شملت عقوبات واشنطن وعد قدّو زعيم ميليشيا الشبك في سهل نينوى، وكذلك نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق. كما شملت العقوبات الأميركية أحمد الجبوري رئيس تحالف المحور ومحافظ صلاح الدين سابقا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع، في 24 يونيو الماضي، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله خامنئي.

كما طالب إيران بوقف رعايتها للإرهاب، موضحا أن العقوبات تأتي رداً على إسقاط طهران للطائرة الأميركية المسيرة مؤخرا.