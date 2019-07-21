لا تخافوا من ناديا مراد الداسنية / الأيزيدية الكوردية الأصول.؟

يااااااااااا ( فندوكا ) الكورد المسلمون في العراق.؟

لكن خافوا من أخوتكم في ( الدين ) والطوائف الجديدة لكم وهم ( العرب ) والترك والفرس.؟

عنوان طويل وبحاجة الى ( الجرأة ) والسرعة والشجاعة والصراحة والبحث الطويل والتوصل الى حقيقة وأسباب هذا ( الخوف ) والأنكار لديهم بأن ( داسني ) الأيزيديين وعامة ليسوا أصولهم وأجدادهم وحماة جغرافيتهم وقوميتهم ولغتهم العريقة هذه………….

بعكسه وعند أنقراض الأيزيديين سينقرضون بين أخوتهم الجديدة ومحتلي أرضهم كوردستان.؟

كأنا ( ناديا مراد ) بنت وجلبت ( معبد ) لالش النوراني الى أرض ( كوردستان ) المحتلة بأيدي أخوتهم في الدين الجديد وسميت العشرات من الجبال والقمم والقرى والنواحي والمدن الكبرى في عموم كوردستان المحتلة بتسمية ( بير ) Pir.؟

بير تعني رجل الدين الأيزيدي – الزه ره ده شتي – الكاكئي العلوي ووووالحالي بينهم……؟

مثل جبل ( بير مكرون ) وبير مام في جبال أربيل والسليمانية وناحية بيران وبارزان وبرادوست والعشرات من المزارات الدينية الحالية ورغم أسلمة أهالي قراهم في بادينان مثل بير هاجيال في القرى ( نسرا و ربتك ) وبير حلان وبير صالح وبير شاليار ووووووصولآ الى بيران شار الأيرانية…………؟

نعم ولالالالالالالالالالا تخافوا يا ( البعض ) من فندوكا الكورد ( بى سر مان ) أن هذه الناجية الأيزيدية المظلومة ناديا مراد لم تقول تلك الكلمة الأنسانية القومية للبيشمه ركه الرئيس مسعود البارزاني عندما تفضل وقال وقبل ( ولادة ) ناديا مراد هذه التي تخافون منها……….؟

أما أن الأيزيديين هم ( الأصل ) لكل ماهم الكورد والقصد هو الكورد المسلمون.؟

أولالالالالالالالالالالالا توجد شعب يسمى الكورد.؟

فندوكا كان أسم شخص أيزيدي التدين وفي السابق و ليست كلمة ( مسيئة ) وشخصية أنما تتم تسمية كل شخص أيزيدي ينكر أصله وينتمي الى ديانة جديدة يسمى ب فندوكا.؟

بكل أسف وعتاب وضحكة وبكاء في آن واحد وبين حين وآخر وعندما يسنح الفرصة لهذه المظلومة ناديا مراد وغيرها من الناجيات من أيدي الكلاب والفحول الداعشية اللعينة وتشتكيان مأساتهن ومطاليبتهن الشخصية وأهلهم وبني جلدتهم من الأيزيدين وعامة وأهل شنكال وخاصة وبعد يوم الغدر والخيانة العراقية الكبرى وقبل الجميع ضدهن.؟

لدى الرئيس الأميركي وبابا الفاتيكان وقبلهم المصري والفرنسي وووووالمحترمون وجميعآ…..

نسمع ونرى هنا وهناك العشرات من الردود والتعليقات ( الفارغة ) والغير مؤدبة والغير أخلاقية والغير قومية للبعض من ( فندوكا ) الكورد المسلمون وكأن ( دولة ) كوردستان قد تحررت قوميآ ودينيآ وطائفيآ وحزبيآ من أيدي ( العرب ) والترك والفرس وغيرهم ولكن ناديا مراد ستفشل خططتهم وتحريرهم هذا ……………….؟

لالالالالالالالالالالالالالا وكونوا مطمئنون ياااااااااااااااااااااا ( جميع ) الكورد المسلمون وعلى المعمورة وأجمع لالالالالالالالالا تخافوا من ناديا مراد ومهما قدمت ( البكاء ) والطلبات الى أية شخص وجهة ودولة لم ولن تؤثر على وجود ( دولة ) كوردستان القادمة ولكن وشريطة أن….؟

1.فرض وتقديم ( القومية ) والأصول على أنفسكم وقبل ( الدين ) وكل دين جديد لكم.؟

2.فرض وتقديم ( الهدف ) والطموحات القومية على أنفسكم وقبل المصالح الشخصية والحزبية الحالية وفي عموم كوردستان المحتلة اليوم.؟

3.وأخيرآ وليست آخرآ يااااااااااااااااااا البعض من فندوكا الكورد المسلمون في العراق وقبل الجميع لالالالالالالالالالالا تخافوا من ناديا مراد وحتى لو تحولت الى ( سم ) ولالالالالالالالالالا سمح الرب فلم ولن تقتلكم لكونها ( مظلومة ) وأختكم آرية داسنية أيزيدية شنكالية مندكانيا – مهركانيا – هسكانيا – جيلكانيا – جلكانيا – خوركانيا – خالتانيا – فقيركانيا وبقية التسميات ومع الأعتذار لهم فهولاء وجميعآ عناوين وستشهدان لكم وعليكم وعلى أختكم ناديا مراد بأن ولالالالالالالالالالالالا يمكن لأحد كان ( فصل ) وأبتعاد الأيزيديين عن أصولهم وأحفادهم وتأريخهم وجغرافيتهم في ( لالش ) كوردستان ومهما كثر الخونة والجحوش وتجار القومية والدين بين الجميع وبعد الآن ………….

بير خدر الجيلكي

المانيا في 21.7.2019