محافظ كربلاء: مقبلون على مرحلة جديدة

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

اكد محافظ كربلاء الجديد نصيف جاسم الخطابي ان كربلاء مقبلة على مرحلة جديدة في البناء والخدمات كما ان الحكومة الجديدة وضعت سلما للاوليات ومنها الامن والكهرباء وكذلك التربية والصحة. مشيرا الى ان (هناك تماسا مع المواطنين في المحافظة وهذا ما يدفعنا الى تقديم الخدمات من خلال التواصل مع الرئاسات الثلاثة والوزارات ومفاصلها).

وقال الخطابي في مؤتمر صحفي عقد على قاعة المحافظة (سأمضي قدما في تقديم الخدمات للمواطنين وهذا ما سيمكني من تشكيل لجنة لوضع برنامج سريع يتم فيه التعاون مع كافة الجهات الحكومية في السلطات الثلاث).

واضاف الخطابي ان (الحكومة الجديدة ستقوم بفتح جميع الملفات المهمة وسيكون هناك تعاون مع الجميع بما فيها العتبات المقدسة كونها ركنا اساسيا من اركان العمل). مؤكدا انه (لن يكون هناك تعاون مع المفسدين وسيكون هناك تعاون مع القضاء لكشف المفسدين ومحاسبتهم ولن يكون هناك تهاون في هذا الجانب).

وتابع الخطابي ان (كربلاء ستنفتح على الاستثمار سواء في السياحة الدينية او غيرها من ملفات الاستثمار التي سيتم فتحها).

في غضون ذلك قال عضو مجلس المحافظة ورئيس لجنة الاستثمار زهير ابو دكة ان (المحكمة الادارية صادقت قبل ايام قليلة على اقالة المحافظ السابق عقيل الطريحي وهذا ما جعل مجلس المحافظة يعقد جلسته الطارئة موضحا انه (تم انتخاب الخطابي محافظا لكربلاء بتصويت 22 عضوا كما تم انتخاب علي المالكي ليكون رئيسا للمجلس بتصويت 20 عضوا بالاضافة الى اختيار جنان الوزني لتكون نائبا لرئيس المجلس بـ 20 صوتا ايضا) وكان الخطابي قد ادى اليمين القانونية في رئاسة محكمة استئناف كربلاء وبحضور رئيس واعضاء مجلس المحافظة والنائبين الاول والثاني للمحافظ.