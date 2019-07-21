مسرور بارزاني مثنياً على القوات الامنية : سيظل اقليم كوردستان ملاذاً دائماً للأمن والاستقرار

قدّم رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاحد ، شكره للقوات الامنية في الاقليم لسرعتها الفائقة في القبض على منفذ العمل الإرهابي داخل مطعم باربيل، ومساعده .

وقال بارزاني في بيان ، أتوجه بخالص الشكر والثناء لقوات الآسايش (الامن) ومكافحة الارهاب والأجهزة الامنية الأخرى ، لسرعتها الفائقة في القبض على منفذ العمل الإرهابي داخل مطعم باربيل، ومساعده ” .

مضيفاً ” إن هذا النجاح جاء نتيجة حرص تلك القوات وسهرها على أمن اقليم كوردستان واستقراره “. مردفاً ” كما اتقدم بالشكر لمواطني اقليم كوردستان الذين لطالما ساندوا المؤسسات الامنية وتعاونوا معها”.

وختم رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، بالقول إن ” اقليم كوردستان وبجهود أولئك المخلصين من أبنائه وبتعاون مواطنينا، سيظل ملاذاً دائماً للأمن والاستقرار “.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان أعلن ، امس السبت ، اعتقال “مظلوم داغ” منفذ جريمة اغتيال دبلوماسي تركي ومواطنين اثنين من اقليم كوردستان في احدى مطاعم اربيل الاربعاء الماضي ، وأحد معاونيه ، وذلك بعد يوم واحد فقط من تعميم صورته في وسائل الاعلام وبعد حملة تفتيش واسعة من قبل قوات الآسايش .

ووجه الجهاز الشكر للمواطنين على تعاونهم مع القوات الأمنية، مؤكداً أن المزيد من المعلومات سوف يتم نشرها لاحقاً.