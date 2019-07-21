مصافي الجنوب يجدد الثقة بمدرب كرة الصالات زهير علي

جددت إدارة مصافي الجنوب، ثقتها بالمدرب زهير علي ومساعده أسامة نمر لقيادة فريق صالات النادي للموسم المقبل.

وقال المدرب زهير علي في تصريح إن “الجهاز الفني للفريق حدد يوم 10 آب المقبل موعدا لتجمع اللاعبين، بغية بدء التحضيرات الأولية، التي تسبق انطلاق الدوري في بداية شهر تشرين الأول القادم”.

واشار إلى أن “ادارة النادي ستبرم جملة تعاقدات مع عدد من اللاعبين البارزين في الدوري الممتاز لكرة الصالات”. انتهى/ 25 ل