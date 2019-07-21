مطالبة لبغداد بموقف ازاء الاعتداء على سائحين كورد: معاملة تركيا للعراقيين غير لائقة

طالب النائب عن كتلة التغيير كاوه محمد يوم السبت الحكومة الاتحادية بمخاطبة تركيا في قضية الاعتداء على سائحين من اقليم كوردستان، واصفا تعامل المطارات التركية مع المواطنين العراقيين بـ”غير اللائقة”.

وقال محمد في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب في بغداد، نطالب الحكومة العراقية ان تتحرك وتتدخل بهذه القضية لكيلا تتكرر مرة”.

وطالب ايضا بغداد بمخاطبة الحكومة التركية بالتحقيق مع المعتدين على السائحين الكورد العراقيين ومعاقبتهم وفق القانون.

واضاف انه “للاسف في المطارات التركية يتم التعامل بطريقة غير لائقة مع المواطنين من اقليم كوردستان بشكل خاص، وباقي العراقيين بشكل عام”.

وتابع محمد ان “الحفاظ على امن وسلامة المواطنين العراقيين ومن بينهم الكورد من مسؤولية الحكومة العراقية وندعوها الى ايقاف تلك الممارسات التي يتعرضون لها عند زيارتهم لتركيا”.

وبشأن مسألة علم كوردستان الذي تم رفعه في تركيا قال البرلماني ان “هذا علم دستوري ويتعين على الحكومة العراقية ان تبلغ الجانب التركي بذلك”.

وتعرض سائحون كورد الى الضرب والاهانة والاعتقال في من قبل قوات الشرطة مدينة “طرابزون” التركية اثناء محاولتهم التقاط صورة تذكارية الى جانب علم كوردستان بعد رفعه.

وكانت حكومة اقليم كوردستان، قد دعت يوم الجمعة السلطات التركية الى الافراج عن سياح من الاقليم اعتقلتهم بسبب رفعهم العلم.

و ذكرت الحكومة في بيان ، “تعرض عدد من سياح إقليم كوردستان، في الايام القليلة الماضية، الى اعتداء في مدينة طرابزون التركية، وذلك بعد أن حاولوا التقاط صور تذكارية مع علم إقليم كوردستان، قبل أن يتم اعتقالهم تمهيداً لمحاكمتهم”.

واضاف، كما هو معلوم، فإن علم إقليم كوردستان، علم دستوري في إطار العراق، وسبق أن رُفع على الساريات في المطارات وقاعات الاستقبال خلال زيارة الوفود الرسمية من الإقليم الى تركيا. وعلى هذا الأساس، فقد عبر رئيس حكومة إقليم كوردستان عن قلقه جراء ما حصل، وأوعز الى الجهات المعنية لمخاطبة المسؤولين في تركيا بهدف الإفراج عن السياح الموقوفين”.

وكان المدير العام لديوان وزارة داخلية في اقليم كوردستان سامي جلال قد اعلن يوم الجمعة عن الافراج عن السائحين الكورد المعتقلين من قبل السلطات التركية.