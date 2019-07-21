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مكافحة ارهاب كوردستان تعلن القبض على المنفذ لهجوم أربيل

اعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان يوم السبت عن القاء القبض على المنفذ الرئيس للهجوم الذي استهدف مطعما في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال الجهاز في بيان اليوم نحيط المواطنين علما بان المتهم مظلوم داغ الذي نشرت صورته على صفحة مكافحة ارهاب كوردستان القي القبض عليه من قبل مديرية اسايش اربيل ومكافحة ارهاب كوردستان.

وقتل دبلوماسي تركي ومواطنان اثنان في هجوم بمدينة اربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ظهر يوم الاربعاء وتفيد تقارير بأن الدبلوماسي القتيل، الذي كان يتناول طعام الغداء في المطعم حين فتح مسلحون النار، كان نائب القنصل التركي في اربيل.

واعلن جهاز مكافحة الارهاب التابع لمجلس امن اقليم كوردستان، مساء الخميس، عن صورة احد المطلوبين على خلفية الهجوم الذي اسفر عن مقتل دبلوماسي تركي في اربيل الاربعاء، مطالبا المواطنين تزويد الاجهزة الامنية بالمعلومات عن هذا الشخص.

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