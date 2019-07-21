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مُعَلَّقَاتِي الْمِائَةْ {93} مُعَلَّقَةُ أُحِبُّكِ رُوزُ يَا قَمَرِي

شعر/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه

مُهْدَاةٌ إِلَى صَدِيقَتِي الْحَمِيمَة الشاعرة المغربية / روز وجدة تَقْدِيراً وَاعْتِزَازاً وَحُبًّا وَعِرْفَاناً مَعَ أَطْيَبِ التَّمَنِيَاتِ بِدَوَامِ التَّقَدُّمِ وَالتَّوْفِيقِ وَإِلَى الْأَمَامِ دَائِماً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالـَى.

1- أُحِبُّكِ رُوزُ يَا قَمَرِي = فَهَلْ تَدْرِينَ مَا خَبَرِي ؟!!!

2- وَحُبُّكِ عَاشَ فِي صَدْرِي = وَلِيداً حَارَ فِي أَمْرِي

3- شُعُورُ الْحُبِّ يَرْفَعُنِي = إِلَى الْعَلْيَاءِ يَا بَدْرِي

4- أَنَا الْهَيْمَانُ فِي التَّوَهَا = نِ حُبُّكِ زَادَ مِنْ قَدْرِي

5- أَرُوزُ تَعَقَّبِي خَطْوِي = وَذُوبِي فِي حُلَى أَثَرِي

6- حَبِيبَةَ قَلْبِيَ الْحَانِي = يُقَبِّلُ ثَغْرَكِ الزَّهْرِي

7- تُرَى يَا وَرْدُ هَلْ تَدْرِي = بِمَا فِي بُسْتَانِهَا يَجْرِي ؟!!!

8- وَبَلْسَمُ طَبْعِكِ الرَّاقِي = يُلَاعِبُ حُبَّنَا الْقَمَرِي

9- فَسِيرِي فِي حَنَايَايَا = وَزَوْرَقُ حُبِّنَا يَسْرِي

10- أَزُورُ ثُقُوبَ مَرْكِبِنَا = وَأَنْثُرُ فِي الدُّجَى بِذْرِي

11- فَتَبْتَهِجِينَ مَوْلَاتِي = وَيَرْقُصُ فَارِعاً شَجَرِي

12- فَآخُذُهَا عَلَى صَدْرِي = طَوَاعِيَةً بِلَا جَبْرِ

13- وَتَفْتَحُ لِي مَدَائِنَهَا = تُدَلِّلُنِي إِلَى الظُّهْرِ

14- أَقُولُ:”تَعِبْتِ يَا حُبِّي = تَقُولُ : “اكْتُبْ عَلَى قَعْرِي”

15- وَسَجِّلْ شِعْرَكَ الْمَبْرُو = كَ فِي جُبِّي وَفِي حُفَرِي

16- فَأَضْحَكُ فَارِداً ظُلَلِي = عَلَيْكِ بِأَعْظَمِ الْكُسَرِ

17- وَأَدْخُلُ قَصْرَ أَحْلَامِي = عَلَيْكِ وَيَرْتَمِي بَصَرِي

18- وَكَيْفَ رَقَدْتِ يَا عُمُرِي؟!!! = تَقُولِينَ : ” الْهَوَى قَدَرِي

19- وَمَا اسْمُكِ يَا مُنَى لَقَبِي = تَقُولُ : تَفُكُّ مِنْ شُفَرِي ؟!!!

20- دَعِي رُمَّانَتَيْكِ دَعِي = سَآتِي طَلْعَةَ الْفَجْرِ

21- وَأُمْسِكُهَا بِإِحْسَاسِي = رُقِيّاً فَاضَ بِالشِّعْرِ

22- أَسَيِّدَتِي وَفَاتِنَتِي = فَمَا أَحْلَى فَمَ الْعِطْرِ !!!

23- أُبَرْهِنُ فِيهِ عَنْ حُبِّي = مُنَى يُسْرِي ضُحَى عُسْرِي

24- تُدَاوِينَ الْهَوَى شَغَفاً = يُضِيءُ الْحُبُّ فِي سَطْرِي

25- جَمَالاً لَا أُدَارِيهِ = أُوَثِّقُ غَادَتِي نَشْرِي

26- دَمُ الْعُشَّاقِ مَسْفُوكٌ = عَلَى الْوَجَنَاتِ وَالثَّغْرِ

27- أَرِيحِينِي بِتَقْبِيلٍ = يُنَوِّرُ فِي دُجَى النَّحْرِ

28- سَأَرْجِعُ يَا مُنَى زَمَنِي = لِأَعْزِفَ فِيكِ مِنْ وَتَرِي

29- تَصُبِّينَ الْكُؤُوسَ لَنَا = وَنَشْرَبُ سَائِغَ الْمَطَرِ

30- نُصَفِّقُ مِنْ حَنَايَانَا = بَشِيرُ السَّعْدِ فِي خَبَرِي

31- تَرَانِيمِي وَأَلْحَانِي = تُرَشْرِشُ بَسْمَةَ الْبِشْرِ

32- فَيَرْتَاحُ الْفُؤَادُ بِهِ = وَيُعْلِنُ لِلْوَرَى نَصْرِي

33- سَأَكْتُبُ شِعْرَنَا الْبَاقِي = عَلَى شَفَتَيْكِ يَسْتَشْرِي

34- وَأُعْلِنُ أَنَّكِ الْإِبْحَا = رُ حُبُّكِ فِي الْهَوَى بِحْرِي

35- وَأَشْرَبُ كَوْثَرَ الْإِمْتَا = عِ يَجْرِي مِنْ جَنَا النَّهْرِ

36- تَرَاقَصَ نَبْضُ أَشْعَارِي = يُسَرِّحُ قُصَّةَ الشَّعْرِ

37- وَيَأْخُذُ حِضْنَهُ الْمَحْفُو = فَ بِالْآهَاتِ وَالْجَمْرِ

38- يُنَادِي الْحُبُّ بِالْإِحْسَا = سِ وَالْإِشْرَاقِ لِلثَّمَرِ

39- عَلَى الْأَغْصَانِ مُنْدَهِشاً = يُدَنْدِنُ سَاعَةَ السَّحَرِ

40- بِالِاسْتِغْفَارِ لِلْخَلَّا = قِ رَبِّ الْعَرْشِ فِي السَّمَرِ

41- حَيَاتِي أَنْتِ يَا حُبِّي = وَخَيْرُ الْأَهْلِ فِي السَّفَرِ

42- تَلَاقَتْ أَعْيُنِِي بِهَوَا = كِ فِي شَمَّاعَةِ الشُّكْرِ

43- أُحِبُّكِ يَا حَيَاةَ الرُّو = حِ يَا إِشْرَاقَةَ النَّصْرِ

44- جَمَالُ الطَّبْعِ مَحْمُودٌ = وَإِنِّي جَدُّ مُنْتَظِرِ

45- أُرِيدُكِ لِي فَضُمِّينِي = بِعَيْنِ الْحُبِّ وَالنَّظَرِ

46- وَجُودِي لِي بِإِشْرَاقٍ=يُفَتِّحُ – غَادَتِي- بَصَرِي

شعر/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه mohsinabdraboh@ymail.com mohsin.abdraboh@yahoo.com

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