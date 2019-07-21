مُعَلَّقَاتِي الْمِائَةْ {93} مُعَلَّقَةُ أُحِبُّكِ رُوزُ يَا قَمَرِي

شعر/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه
مُهْدَاةٌ إِلَى صَدِيقَتِي الْحَمِيمَة الشاعرة المغربية / روز وجدة تَقْدِيراً وَاعْتِزَازاً وَحُبًّا وَعِرْفَاناً مَعَ أَطْيَبِ التَّمَنِيَاتِ بِدَوَامِ التَّقَدُّمِ وَالتَّوْفِيقِ وَإِلَى الْأَمَامِ دَائِماً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالـَى.
1- أُحِبُّكِ رُوزُ يَا قَمَرِي = فَهَلْ تَدْرِينَ مَا خَبَرِي ؟!!!
2- وَحُبُّكِ عَاشَ فِي صَدْرِي = وَلِيداً حَارَ فِي أَمْرِي
3- شُعُورُ الْحُبِّ يَرْفَعُنِي = إِلَى الْعَلْيَاءِ يَا بَدْرِي
4- أَنَا الْهَيْمَانُ فِي التَّوَهَا = نِ حُبُّكِ زَادَ مِنْ قَدْرِي
5- أَرُوزُ تَعَقَّبِي خَطْوِي = وَذُوبِي فِي حُلَى أَثَرِي
6- حَبِيبَةَ قَلْبِيَ الْحَانِي = يُقَبِّلُ ثَغْرَكِ الزَّهْرِي
7- تُرَى يَا وَرْدُ هَلْ تَدْرِي = بِمَا فِي بُسْتَانِهَا يَجْرِي ؟!!!
8- وَبَلْسَمُ طَبْعِكِ الرَّاقِي = يُلَاعِبُ حُبَّنَا الْقَمَرِي
9- فَسِيرِي فِي حَنَايَايَا = وَزَوْرَقُ حُبِّنَا يَسْرِي
10- أَزُورُ ثُقُوبَ مَرْكِبِنَا = وَأَنْثُرُ فِي الدُّجَى بِذْرِي
11- فَتَبْتَهِجِينَ مَوْلَاتِي = وَيَرْقُصُ فَارِعاً شَجَرِي
12- فَآخُذُهَا عَلَى صَدْرِي = طَوَاعِيَةً بِلَا جَبْرِ
13- وَتَفْتَحُ لِي مَدَائِنَهَا = تُدَلِّلُنِي إِلَى الظُّهْرِ
14- أَقُولُ:”تَعِبْتِ يَا حُبِّي = تَقُولُ : “اكْتُبْ عَلَى قَعْرِي”
15- وَسَجِّلْ شِعْرَكَ الْمَبْرُو = كَ فِي جُبِّي وَفِي حُفَرِي
16- فَأَضْحَكُ فَارِداً ظُلَلِي = عَلَيْكِ بِأَعْظَمِ الْكُسَرِ
17- وَأَدْخُلُ قَصْرَ أَحْلَامِي = عَلَيْكِ وَيَرْتَمِي بَصَرِي
18- وَكَيْفَ رَقَدْتِ يَا عُمُرِي؟!!! = تَقُولِينَ : ” الْهَوَى قَدَرِي
19- وَمَا اسْمُكِ يَا مُنَى لَقَبِي = تَقُولُ : تَفُكُّ مِنْ شُفَرِي ؟!!!
20- دَعِي رُمَّانَتَيْكِ دَعِي = سَآتِي طَلْعَةَ الْفَجْرِ
21- وَأُمْسِكُهَا بِإِحْسَاسِي = رُقِيّاً فَاضَ بِالشِّعْرِ
22- أَسَيِّدَتِي وَفَاتِنَتِي = فَمَا أَحْلَى فَمَ الْعِطْرِ !!!
23- أُبَرْهِنُ فِيهِ عَنْ حُبِّي = مُنَى يُسْرِي ضُحَى عُسْرِي
24- تُدَاوِينَ الْهَوَى شَغَفاً = يُضِيءُ الْحُبُّ فِي سَطْرِي
25- جَمَالاً لَا أُدَارِيهِ = أُوَثِّقُ غَادَتِي نَشْرِي
26- دَمُ الْعُشَّاقِ مَسْفُوكٌ = عَلَى الْوَجَنَاتِ وَالثَّغْرِ
27- أَرِيحِينِي بِتَقْبِيلٍ = يُنَوِّرُ فِي دُجَى النَّحْرِ
28- سَأَرْجِعُ يَا مُنَى زَمَنِي = لِأَعْزِفَ فِيكِ مِنْ وَتَرِي
29- تَصُبِّينَ الْكُؤُوسَ لَنَا = وَنَشْرَبُ سَائِغَ الْمَطَرِ
30- نُصَفِّقُ مِنْ حَنَايَانَا = بَشِيرُ السَّعْدِ فِي خَبَرِي
31- تَرَانِيمِي وَأَلْحَانِي = تُرَشْرِشُ بَسْمَةَ الْبِشْرِ
32- فَيَرْتَاحُ الْفُؤَادُ بِهِ = وَيُعْلِنُ لِلْوَرَى نَصْرِي
33- سَأَكْتُبُ شِعْرَنَا الْبَاقِي = عَلَى شَفَتَيْكِ يَسْتَشْرِي
34- وَأُعْلِنُ أَنَّكِ الْإِبْحَا = رُ حُبُّكِ فِي الْهَوَى بِحْرِي
35- وَأَشْرَبُ كَوْثَرَ الْإِمْتَا = عِ يَجْرِي مِنْ جَنَا النَّهْرِ
36- تَرَاقَصَ نَبْضُ أَشْعَارِي = يُسَرِّحُ قُصَّةَ الشَّعْرِ
37- وَيَأْخُذُ حِضْنَهُ الْمَحْفُو = فَ بِالْآهَاتِ وَالْجَمْرِ
38- يُنَادِي الْحُبُّ بِالْإِحْسَا = سِ وَالْإِشْرَاقِ لِلثَّمَرِ
39- عَلَى الْأَغْصَانِ مُنْدَهِشاً = يُدَنْدِنُ سَاعَةَ السَّحَرِ
40- بِالِاسْتِغْفَارِ لِلْخَلَّا = قِ رَبِّ الْعَرْشِ فِي السَّمَرِ
41- حَيَاتِي أَنْتِ يَا حُبِّي = وَخَيْرُ الْأَهْلِ فِي السَّفَرِ
42- تَلَاقَتْ أَعْيُنِِي بِهَوَا = كِ فِي شَمَّاعَةِ الشُّكْرِ
43- أُحِبُّكِ يَا حَيَاةَ الرُّو = حِ يَا إِشْرَاقَةَ النَّصْرِ
44- جَمَالُ الطَّبْعِ مَحْمُودٌ = وَإِنِّي جَدُّ مُنْتَظِرِ
45- أُرِيدُكِ لِي فَضُمِّينِي = بِعَيْنِ الْحُبِّ وَالنَّظَرِ
46- وَجُودِي لِي بِإِشْرَاقٍ=يُفَتِّحُ – غَادَتِي- بَصَرِي
شعر/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه mohsinabdraboh@ymail.com mohsin.abdraboh@yahoo.com