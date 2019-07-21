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نائب يجمع تواقيعا برلمانية لتشريع قانون نقابة الفيزيائيين

أعلن النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، الاحد، عن جمع تواقيع برلمانية لاعضاء مجلس النواب لتشريع قانون نقابة الفيزيائيين العراقيين .
وقال المحمداوي في بيان إنه “جمعنا اكثر من 50 توقيعا برلمانيا للمطالبة بتشريع قانون نقابة الفيزيائيين والذي يغطي شريحة كبيرة ومهمة تتمثل في خريجي كليات العلوم والتربية وغيرها من الكليات والاقسام المتفرعة عن الفيزياء”.
وأضاف المحمداوي، أن “مشروع القانون هذا يأتي للاهتمام بشؤون الفيزيائيين من كافة النواحي العلمية والثقافية والمالية والتعريف بهم عالميا ومحليا”.
وتابع، “كما ويراعي القانون انجازات هذه الشريحة وينظم علاقاتها بمؤسسات الدولة والدوائر الاخرى ويرتقي بالمستوى العلمي والعملي دعما للحركة الاكاديمية والاقتصادية في البلد”.

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