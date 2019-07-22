إسرائيل تستقبل صحفيين عراقيين وسعوديين

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وفدا يضم ستة صحفيين عرب، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأحد أن الصحفيين سيزورون تل أبيب والقدس وشمال إسرائيل ومناطق أخرى، وسيلتقون نوابا في الكنيست ومسؤولين في الوزارة وأكاديميين.

وذكرت الوزارة أن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع الصحفيين على مواقف إسرائيل إزاء مسائل دبلوماسية (دون تحديدها) والمجتمع الإسرائيلي.

ولم تكشف الوزارة عن أسماء الصحفيين، لكنها أشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الأراضي الإسرائيلية صحفيون من السعودية والعراق.

وتبذل إسرائيل في السنوات الأخيرة جهودا ملموسة من أجل تطبيع علاقاتها مع بعض الدول العربية، وبالأخص الخليجية، في مواجهة “الخصم المشترك” إيران.