إصدارا ت جديدة.. مجلة “آفاق أدبية”

اسراء يونس

صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة مجلة (آفاق ادبية) وهي مجلة نصف سنوية تعنى بالابداع الجديد يرأس تحريرها د. حامد الراوي.

محور العدد (الهوية في الادب).

كُتبت الافتتاحية بقلم د. حامد الراوي بعنوان (هوية القارئ والولادات المتكررة للنص) جاء فيها ان النص شعرياً كان او سردياً، قصيراً كان او طويلاً، هو وفق المنظور الذرائعي، سلعة محكومة كغيرها من السلع بقوانين السوق، غير ان ما يميز هذه السلعة عن سواها هو سموها ونبل غايتها، من هنا تتجلى ضرورة وعي الكاتب بهذا المستهلك الذي هو رهين مستواه العلمي والثقافي من جهة، ومرجعياته الاجتماعية من جهة ثانية فالنص يولد اكثر من مرة، مرة واحدة عند منتجه ومرات متعددة عند متلقيه.

ضمن محور العدد كتبت د. اسراء حسين جابر مقالاً بعنوان (اضطراب الهوية الثقافية) قي رواية (عشاق وفوتوغراف وازمنة).

ضمت المجلة العديد من الأبواب المتنوعة والمكتنزة بمادتها الأدبية والثقافية والفنية لكتاب مبدعين في هذه المجالات، ومن ضمن هذه الأبواب الآخر الثقافي وباب مرائي، وتفكر، وباب ضوء على اثر، وباب دراسات نقدية، ونصوص وباب سرد.

كما ضم غلاف المجلة صورة (لنصب السلام) للفنان التشكيلي خالد مبارك ويعد هذا النصب منجزاً تشكيلاً رسمياً ونحتياً وهو حصيلة تجاربه التشكيلية حفر فية بصمته الخاصة في المشهد العراقي المعاصر والذي يشمخ في احدى ساحات بغداد السلام وله العديد من الاعمال التشكيلية.

احتوت المجلة على 175 صفحة من القطع المتوسط.

صمم الغلاف عمار صباح شاكر.