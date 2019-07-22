إيران ترفع علمها على الناقلة البريطانية المحتجزة

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، صوراً لناقلة النفط البريطانية التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة الماضي، في مضيق هرمز بذريعة انتهاك قوانين الملاحة الدولية، وقد تم رفع العلم الإيراني عليها.

وتظهر الصور العلم الإيراني مرفوعاً على ناقلة النفط (ستينا إمبيرو) المتوقفة حالياً في ميناء بندر عباس جنوب إيران.

وقالت السلطات الإيرانية في وقت سابق من اليوم الأحد إن طاقم الناقلة الذي يبلغ 23 شخصاً بصحة جيدة، مشيرة إلى أن سرعة التحقيق حول الناقلة يعتمد على تعاون طاقمها.

وحذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس اليوم، من جدية وخطورة التصعيد في منطقة الخليج خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وشدد في تصريح لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية على أن التصعيد سيكون له تأثير على كامل منطقة الشرق الأوسط، وسيضطر كثير من الناس في المنطقة إلى الفرار باتجاه أوروبا، مؤكداً أن هناك حاجة إلى «دبلوماسية حكيمة تفتح قنوات الاتصال وتقدم حلولًا لبناء الثقة والحد من التوتر في المنطقة».