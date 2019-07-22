التربية تحدد 15 ايلول موعدا لاجراء امتحانات الدور الثاني

حددت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات موعد اجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2018-2019.

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت ان الامتحانات تبدأ يوم الاحد الموافق 15 ايلول 2019 ، مضيفة ان العام الدراسي الجديد 2019-2020 يبدأ يوم الاربعاء الموافق 25 ايلول 2019 .

وتابعت ان الوزارة اكملت كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لانجاح العملية الامتحانية .