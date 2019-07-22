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التعليم العراقية تفتح باب التقديم للنقل من كليات وجامعات خارج البلاد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقديم للنقل من الجامعات والكليات خارج العراق إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية على قناة التعليم الحكومي والأهلي الخاص الصباحي الدولي وبموجب الضوابط المعتمدة.
ولغرض منح الفرصة الكافية للطلبة للتقديم على القناة المذكورة اوعز وزير التعليم العالي بان يكون التقديم اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق ٢٢ تموز لغاية نهاية الدوام الرسمي اليوم الأحد الموافق الأول من شهر تشرين الأول ٢٠١٩ بحسب بيان للوزارة.
واضافت يكون تقديم الطلبات إلى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/قسم القبول المركزي/ شعبة الوافدين في بناية المجمع التربوي.

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