التيار الصدري: ابو نؤاس أصبح مكاناً للسكر والعربدة ومضايقة المواطنين

عد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الأحد، شارع ابو نؤاس، وسط العاصمة بغداد، مكاناً للسكر والعربدة، بعدما كان متنفساً للعوائل البغدادية.

وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي ان “محلات بيع الخمور انتشرت في المناطق السياحية، كشارع ابو نؤاس، الذي يعد متنفساً لأبناء العاصمة بغداد، التي تعاني من المضايقات والسكن العشوائي، وتجاوزت الكثير على الساحات والحدائق”.

وبين الزاملي ان “هذا المكان جميل لقربه من نهر دجلة، ولهذا تذهب له الكثير من العوائل، لكنه اصبح الان مكاناً للسكر والعربدة والاشياء الخارجة عن النظام والقانون”.

وشدد القيادي في التيار الصدري على ان “اماكن الشرب يجب ان تكون محددة، وفق ضوابط وقوانين، وهذا الشيء كان معمولاً به في زمن النظام السابق، وكان داخل اماكن محددة وداخل المحلات ولا تخرج الى الشارع وتضايق الناس ولا تعتدي على حرياتهم، كما يحصل حالياً”.

ويقع شارع ابو نؤاس وسط العاصمة بغداد، محاذياً لنهر دجلة من جهة الرصافة، وكان يصنف في السبعينيات على أنه احد اجمل شوارع العراق.