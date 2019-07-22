السودان‭: ‬وفاة‭ ‬شاب‭ ‬تحت‭ ‬التعذيب‭ ‬لدى‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن

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اتهمت‭ ‬لجنة‭ ‬أطباء‭ ‬السودان‭ ‬المركزية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بحركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬الأحد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بالتسبب‭ ‬بوفاة‭ ‬شاب‭ ‬بعد‭ ‬تعذيبه‭ ‬أثناء‭ ‬احتجازه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الدلنج‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬السودان،‭ ‬مندّدة‭ ‬بممارسات‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بحق‭ ‬المواطنين‭. ‬وذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬«ارتقت‭ ‬السبت‭ ‬روح‭ ‬الشهيد‭ ‬حسن‭ ‬شرف‭ ‬الدين‭ ‬بعد‭ ‬اعتقاله‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬وتعرضه‭ ‬لتعذيب‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬(والمخابرات‭ ‬الوطني)‭ ‬بمدينة‭ ‬الدلنج‭ ‬ولاية‭ ‬جنوب‭ ‬كردفان»‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬السودان‭.‬

ولم‭ ‬توضح‭ ‬اللجنة‭ ‬الظروف‭ ‬والأسباب‭ ‬التي‭ ‬أعتقل‭ ‬بسببها‭ ‬شرف‭ ‬الدين‭.‬

وتابعت‭ ‬اللجنة‭ ‬أنّ‭ ‬«ممارسات‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬البشعة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحصد‭ ‬أرواح‭ ‬مواطنين‭ ‬بطرق‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬ولا‭ ‬تخضع‭ ‬لمحاكمات‭ ‬عادلة»‭. ‬وأضافت‭ ‬«ندين‭ ‬ونستنكر‭ ‬تلك‭ ‬الممارسات‭ ‬حتى‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمحاسبة»‭.‬

ولم‭ ‬يتسن‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬للتعليق‭ ‬على‭ ‬الحادث‭. ‬واتهمت‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬مرارا‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بارتكاب‭ ‬تجاوزات‭ ‬بحق‭ ‬المواطنين‭. ‬وقاد‭ ‬الجهاز‭ ‬عملية‭ ‬القمع‭ ‬الدامية‭ ‬ضد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬إبان‭ ‬الثورة‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬المعزول‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬الفائت‭.‬

والثلاثاء،‭ ‬اتهمت‭ ‬اللجنة‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقتل‭ ‬شاب‭ ‬بعد‭ ‬تعذيبه‭ ‬وآخرين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الضعين‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬السودان‭.‬

وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬هي‭ ‬قوات‭ ‬شبه‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬الانتشار‭ ‬والنفوذ‭ ‬ويخشاها‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬السودان‭.‬

وفي‭ ‬11‭ ‬نيسان/ابريل‭ ‬الفائت،‭ ‬أطاح‭ ‬الجيش‭ ‬البشير‭ ‬منهيا‭ ‬حكمه‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬المتظاهرين‭ ‬اعتصام‭ ‬أمام‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للجيش‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬لإطاحته‭.‬

وبعد‭ ‬مداولات‭ ‬ووساطة‭ ‬إفريقية‭ ‬وإثيوبية،‭ ‬وقّع‭ ‬قادة‭ ‬الجيش‭ ‬وحركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالأحرف‭ ‬الأولى‭ ‬اتفاقا‭ ‬لتشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬عسكري‭ ‬مدني‭ ‬مشترك‭ ‬يؤسس‭ ‬لإدارة‭ ‬انتقالية‭ ‬تدير‭ ‬البلاد‭ ‬لمرحلة‭ ‬تستمر‭ ‬39‭ ‬شهرا،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬أحد‭ ‬المطالب‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمحتجين‭.‬

وجاء‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاق‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬إثر‭ ‬تفريق‭ ‬مسلحين‭ ‬في‭ ‬ملابس‭ ‬عسكرية‭ ‬اعتصاما‭ ‬لآلاف‭ ‬المحتجين‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬العشرات‭ ‬وإصابة‭ ‬المئات‭.‬

ويتهم‭ ‬المحتجون‭ ‬ومنظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬المعروف‭ ‬بحميدتي،‭ ‬بالهجوم‭ ‬على‭ ‬اعتصام‭ ‬المحتجين‭. ‬وهي‭ ‬المزاعم‭ ‬التي‭ ‬يقول‭ ‬حميدتي‭ ‬إنها‭ ‬تسعى‭ ‬لتشويه‭ ‬صورة‭ ‬قواته‭.‬