المالية الكوردستانية تصدر توضيحا يخص رواتب الموظفين

اصدرت وزار ة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، الاحد، توضيحا عن رواتب موظفي الاقليم، نافية حصول اية تغييرات في رواتبهم

وقال وزير المالية والاقتصادية في حكومة الاقليم اوات الشيخ جناب في بيان ان الوزارة مستمرة في توزيع رواتب الموظفين، مستدركا ان الاموال لم تصل من بغداد لحد الان.

واضاف الشيخ جناب ان بر نامج توزيع رواتب الموظفين لم تطرأ علية اية تغييرات، مبينا انه حالما ارسلت بغداد الاموال ستقوم الوزارة بتوزيع الرواتب وفقا للجدول المعد سلفا.

ويأتي هذا في وقت تم تخصيص مبلغ مقداره 454 مليار دينار لرواتب موظفي الاقليم واكثر من 68 مليار دينار لرواتب البيشمركة في الموازنة العراقية العامة، ولا تزال بغداد تقوم بارسال المبلغ بصورة شهرية، الا ان هذا الشهر تاخرت في ارسال المبلغ لعدة ايام لحد الان.