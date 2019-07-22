اسراء يونس

ضمن (سلسلة قانون) التي صدرها دار الشؤون الثقافية العامة صدرت (الدراسة المقارنة) الموسومه (النظام القانوني لحقوق الارتفاق) للكاتب عمار شاكر محمود فيصل.

جاءت هذه السلسلة وهي تحمل (القانون) عنواناً ثقافياً عريضاً طالما تأجل حضوره في علم الإصدارات العراقية بشكل عام وفي هذه الدار بشكل خاص طيلة عقود مضت ليلبي حاجة معرفية عامة ومع تطور المجتمع وتجاور الناس في العقارات ولتمكين كل منهم من استغلال عقاره على نحو يحقق له مصالحه ولا يضر بجاره، ويمنع تصادم المالكين مع بعضهم البعض كما نص المشرع على مجموعة من الحقوق تعرف (بحقوق الارتفاق) وهي تتقرر على عقار لمصلحة عقار مملوك لشخص اخر هذه الحقوق معروفة منذ القدم، وهو ما جاء في مقدمة الكتاب تضمنت الدراسة فصلين متشعبين الى مباحث وتوصيات.

احتوت على 136 صفحة من القطع المتوسط

صمم الغلاف زكية حسين علي.